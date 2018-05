Orgoglio Mazzarri | Se finiamo male la stagione | mi girano le scatole

Mazzarri - con Napoli puntare su Orgoglio : ANSA, - TORINO, 5 MAG - "La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull'orgoglio". Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in ...

Torino - Mazzarri : “con il Napoli puntare sull’Orgoglio” : “La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull’orgoglio”. Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in campo i valori di Valentino Mazzola e compagni, onorati ieri a Superga. Un ricordo che deve essere “stimolo e forza” per creare un gruppo che va oltre al valore tecnico, con queste ultime tre partite di campionato a dare indicazioni sulla ...