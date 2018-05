“Ora la mia casa è questa” Un banale errore e in pochi istanti l’abitazione è distrutta

caffeinamagazine

: Che dire ragazzi: la prima volta non si scorda mai. Nulla di più vero! È la mia prima vittoria in carriera, solo or… - fbernardeschi : Che dire ragazzi: la prima volta non si scorda mai. Nulla di più vero! È la mia prima vittoria in carriera, solo or… - ShooterHatesYou : La mia compagna ha detto di non ricordarsi dell’esistenza di una canzone in italiano dei Backstreet Boys e la mia r… - vitaindiretta : Le rubano l'auto con a bordo la protesi, l'appello sui social della boxeur #ErikaNovarria: 'Ritroviamo la mia gamba… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Il fumo che inizia a levarsi all’improvviso, dal nulla, l’odore fortissimo che invade le stanze. E una donna, madre di tre bambini che vivevano con lei all’interno dell’abitazione, che per fortuna si accorge che qualcosa non va e riesce a mettere in salvo i figli e uscire prima che la situazione possa degenerare in tragedia. Il tutto per un dettaglio che potrebbe sembraree che invece è quasi costato la vita a questa famiglia che poche ore prima era passata al supermercato per acquistare il piùdegli accessori: un caricabatterie per il telefonino, acquistandone uno non di marca e a prezzo molto ridotto (circa un euro la spesa per l’accessorio). Stando alle ricostruzioni degli investigatori accorsi sul posto, con tutta probabilità potrebbe essere stato proprio l’oggetto, evidentemente difettoso, a dare il là al rogo che si è ...