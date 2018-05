Nuovo regolamento Ue sulla privacy | fino a oggi | violare i dati degli italiani è convenuto

Nuovo regolamento privacy e obblighi per la p.a. : giovedì parte il corso di formazione promosso da villa umbra : ... Gianluigi Ciacci, avvocato, esperto di diritto delle nuove tecnologie e professore a contratto presso l'Università LUISS di Roma; Monica Arbitrio, docente di Diritto dell'Economia Digitale presso la ...

Roma - Libera contro Nuovo regolamento sui beni confiscati : "Impastato non avrebbe potuto partecipare ai bandi" : Gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Roma potrebbero essere destinati in parte "a finalità lucrative", seppure "in via residuale". Concetto, quest'ultimo, che andrebbe specificato e che invece viene proposto con una "pericolosa indeterminatezza". La Rete dei Numeri Pari, movimento nazionale per la giustizia sociale e contro le disuguaglianze che vede fra i capofila Libera di Don Ciotti, critica il Campidoglio per la mancata ...

Commercio - presentato il Nuovo Regolamento : Commercio, presentato il nuovo Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nella Città Storica. Stop a minimarket, friggitorie e negozi-suk. Maggiore tutela delle attività storiche e delle aree di pregio urbanistico. Una tutela speciale per il cuore di Roma. Questo lo scopo del Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, operativo da due settimane. Il testo è ...

Nuovo regolamento privacy - i dieci comandamenti per non cadere nei tranelli : Come ormai molti sanno, il 25 maggio 2018 diventerà esecutivo con le sue pesantissime sanzioni il regolamento europeo 2016/679 (General data protection regulation, Gdpr) relativo alla protezione dei dati personali. Il panico è generale, anche per i grandi player che hanno annunciato modifiche alle loro policy pur di evitare guai giudiziari. Il garante per la protezione dei dati personali sta provando a dare indicazioni utili, ma è lo stesso ...

Ad Amici 2018 cambia TUTTO! Nuovo regolamento in arrivo? Tutte le novità! : Le anticipazioni di Amici 2018 per sabato 5 maggio potrebbero riservare grosse sorprese: la situazione al Serale è in fase stallo, dopo le prime due puntate in cui i professori non hanno avuto pietà di eliminare concorrenti senza farli esibire (Filippo e Daniele) e eliminandone due in una serata sola (Daniele e Sephora), da due settimane non c'è nessun eliminato ad Amici 17. Potrebbe andare avanti così? Difficile da credere, ma sicuramente la ...

WhatsApp - vietato agli under 16 a causa del Nuovo regolamento europeo : La app di messaggistica istantanea WhatsApp ha aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l’età minima per l’utilizzo nell’Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp). L’annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall’Ue l’età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la decisione all’entrata in vigore il 25 maggio del Rgdp. Questo fissa a 16 anni l’età in cui i minori ...

Scioperi - Nuovo regolamento : “Intervallo minimo di 20 giorni tra agitazioni che fermano bus e metropolitane” : L’intervallo tra uno sciopero e l’altro “può configurarsi quale prestazione indispensabile a garantire, nel suo contenuto essenziale, i diritti degli utenti”. Parte da questa considerazione il nuovo regolamento provvisorio del Garante degli Scioperi nei servizi pubblici. Che raddoppia, da 10 a 20 giorni, la distanza minima tra due agitazioni nel trasporto pubblico locale. “Gli Scioperi non vengono eliminati: se ne possono ...

Biologico - Europarlamento vara il Nuovo regolamento. L’Italia di traverso : ‘Occasione persa - pessimo compromesso’ : Gli europarlamentari italiani bocciano il regolamento europeo sul bio che entrerà in vigore nel 2021. Il provvedimento che disciplinerà produzione e commercializzazione dei prodotti è stato approvato con 466 voti a favore (124 voti contrari e 50 astensioni) dall’Europarlamento, nonostante abbiano votato contro gli europarlamentari italiani di tutti i partiti, che chiedevano norme più restrittive, soprattutto sulla soglia di contaminazione ...

Villa San Giovanni - Giustra : 'grande soddisfazione per il Nuovo regolamento che consentirà di divulgare i lavori del civico consesso' : ... allo stesso tempo, garantisse tanto il diritto di cronaca quanto la possibilità di vivere integralmente i lavori dell'assise comunale anche comodamente da casa. Partecipare alla vita amministrativa ...

Nuovo regolamento Privacy - GDPR - La tua azienda è pronta? : In effetti di casi dove i dati sono a rischio c'è ne sono ogni giorno nel Mondo Moderno come quel caso di furto d'identità da parte di un'azienda americana che produce fake follower che raccontiamo ...

Sanità : privacy - altems e garante a confronto sul Nuovo regolamento europeo : confronto, all’Università Cattolica del Sacro cuore di Roma, sul nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che entrerà in vigore nel mese di maggio. L’incontro, ‘La protezione dei dati personali: codice di condotta per la Sanità’, promosso dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Ateneo del Sacro Cuore (altems) è in calendario il 4 aprile, alle 15.30 ...

Al via l'iter per l'approvazione del Nuovo regolamento urbanistico di Viareggio : ... Dipartimento di Architettura, , referente per la pianificazione urbanistica, cartografia e mobilità, Giovanni Belletti , , Università di Firenze, dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, ,...

