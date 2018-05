Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 | chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi

gossippiu

(Di sabato 12 maggio 2018) Marta Pasqualato sarà una nuova tronista di? A settembre, tra i protagonisti del trono Classico, potrebbe esserci l'ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che alla fine ha scelto Virginia Stablum preferendola a Marta. Proprio per questo motivo, molti stanno pensando che alla non scelta potrebbe essere proposto il trono per settembre, come è successo già ad altri ex corteggiatori non scelti, e quindi è inevitabile che qualcuno domandi al diretto interessato se accetterebbe o meno di diventare tronista."Io sul trono di? Pensiamo a goderci l’estate. Non sto pensando a queste cose ora. Per ora non voglio saperne di", questo ha detto Marta in una diretta Instagram. Diciamo che con queste parole non ha escluso del tutto che accetterebbe di essere la nuova tronista dia settembre: Marta avrà tutto il tempo per riprendersi dalla ...