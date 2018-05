Nuova illuminazione per il Castello di Santa Severa : Novantaquattro apparecchi lineari e proiettori con tecnologia led di ultima generazione per una potenza totale di quasi 3mila watt, illumineranno questa sera l'antico borgo del Castello di Santa ...

Nuova illuminazione per il Castello di Santa Severa : Roma, 11 mag. , AdnKronos, - Novantaquattro apparecchi lineari e proiettori con tecnologia led di ultima generazione per una potenza totale di quasi 3mila watt, illumineranno questa sera l'antico ...

Nuova illuminazione per il Castello di Santa Severa : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Novantaquattro apparecchi lineari e proiettori con tecnologia led di ultima generazione per una potenza totale di quasi 3mila watt, illumineranno questa sera l’antico borgo del Castello di Santa Severa . Si tratta di un importante progetto di illuminazione artistica permanente, realizzato da Acea, che sarà inaugurato dopo gli interventi di riqualificazione effettuati dalla Regione Lazio. Il progetto è stato ...

Vivi un estate a colori : estendi il tuo sistema di illuminazione intelligente con la Nuova gamma outdoor di Philips Hue : La conferenza sarà anche trasmessa in streaming live al seguente link Per maggiori informazioni: Philips Lighting Paola Baggi Tel: +39 02 91946.1 - Cell. +39 345 2880342 E-mail: paola.baggi@ Philips .

Assisi - Nuova illuminazione su via Tescio : Assisi Attraverso l'ordinanza n. 72 del 16 -03-2018 il Settore di Polizia Locale del Comune di Assidi rende nota la chiusura alla circolazione di via Tescio e via Ponte Rosso, nel tratto compreso tra ...