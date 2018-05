Nozze gay? Non nel chiostro Troppo vicino al convento

Il sindaco di Sorrento vieta le Nozze gay nel chiostro Francescano. Ma l'area è del Comune : Il Comune di Sorrento nega a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni...

Sorrento - il sindaco vieta le Nozze gay nel chiostro di San Francesco. Ma l'area è statale : Il Comune di Sorrento nega a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni...

No a Nozze gay nel Chiostro di San Francesco - polemica a Sorrento : No alla celebrazione delle unioni civili nel Chiostro di San Francesco. Sta facendo discutere la decisione del Comune di Sorrento di vietare i matrimoni gay nel Chiostro di proprietà del Comune ma ...

Sorrento vieta le Nozze gay nel chiostro : ANSA, - NAPOLI, 11 MAG - Sorrento vieta i matrimoni gay nel chiostro di San Francesco di proprietà comunale. Il sindaco Giuseppe Cuomo commenta la notizia, riportata dall'Huffington Post, spiegando ...

Costa Rica al ballottaggio - sullo sfondo le Nozze gay : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

EMIGRATIS 3 - PIO E AMEDEO/ In prima serata su Italia 1. Nozze gay per il duo comico - prima puntata 19 marzo : Pio e AMEDEO debuttano in prima serata su Italia 1 con la terza stagione del loro programma “EMIGRATIS”. Primo appuntamento questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.25.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:00:00 GMT)