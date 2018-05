Nintendo Switch Il noto marchio di videogame interrompe l' accordo col Grande Fratello!

Asura arriverà anche per Nintendo Switch : Dangen Entertainment conferma l'intenzione di portare Asura su Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything . Inizialmente pubblicato l'anno scorso su Steam, l'action rougue-like ambientato in un mondo fantastico ha ricevuto un'espansione gratuita, Vengeance, la quale ha introdotto nuove funzionalità e contenuti. Ebbene, come potremo immaginare, l'espansione sarà inclusa nella versione per ...

Asura arriverà anche per Nintendo Switch : Dangen Entertainment conferma l'intenzione di portare Asura su Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Inizialmente pubblicato l'anno scorso su Steam, l'action rougue-like ambientato in un mondo fantastico ha ricevuto un'espansione gratuita, Vengeance, la quale ha introdotto nuove funzionalità e contenuti. Ebbene, come potremo immaginare, l'espansione sarà inclusa nella versione per Nintendo Switch, la quale però attualmente non ha ancora ...

Hello Neighbor è in arrivo a luglio su Nintendo Switch - PS4 - iOS e Android : tinyBuild e Dynamic Pixels hanno rivelato all'inizio di quest'anno che Hello Neighbor sarebbe arrivato su PS4 e Nintendo Switch. Ora, le versioni iOS e Android sono state aggiunte alle piattaforme citate e tutte queste edizioni del titolo hanno ricevuto una data di uscita, ovvero il 27 luglio.Come segnala Dualshockers, le versioni mobile di Hello Neighbor saranno al pari delle altre se parliamo di contenuti, ma avranno visuali e controlli ...

Monster Hunter Generations Ultimate ha una data d'uscita per Nintendo Switch : Capcom ha annunciato solo qualche minuto fa che Monster Hunter Generations Ultimate, il tanto atteso seguito di Monster Hunter Generations, sarà disponibile dal 28 agosto 2018 in formato fisico, segnando così il debutto della serie in esclusiva su Nintendo Switch.Gli utenti potranno giocare per la prima volta in modalità wireless locale oppure in modalità Multiplayer Online, con supporto fino ad un totale di 4 cacciatori, sulla tv di casa o in ...

Uno stand che allo stesso tempo ricarica Switch? Arriva l'annuncio di Nintendo : Nintendo ha finalmente annunciato un prodotto ufficiale che era sicuramente molto richiesto da una discreta fetta di possessori di Switch, in particolare da quegli utenti che amano sfruttare la modalità tabletop della console. In questa modalità non c'è alcun modo per giocare e allo stesso tempo ricaricare la console e per questo motivo si è inevitabilmente vincolati alla durata della batteria dell'hardware. La grande N ha quindi deciso di ...

Nintendo e Bandai Namco stanno collaborando per lo sviluppo della versione Switch di Super Smash Bros? : Come probabilmente saprete, Bandai Namco ha lavorato a Smash Bros per le versioni Wii U / 3DS, ma ora sono spuntate voci sul fatto che Nintendo abbia chiesto a Bandai Namco di collaborare anche allo sviluppo di Super Smash Bros per Nintendo Switch.Stando a quanto riportato da GoNintendo, questa voce proviene dal profilo Twitter di Tiago Sonobe, uno sviluppatore che sostiene di aver lavorato a Bandai Namco. Sonobe ha condiviso un tweet, poi ...

Nintendo Switch Online : bene ma non benissimo - editoriale : Finalmente conosciamo i dettagli del servizio Online che Nintendo ha pensato per Switch, preannunciato già quando la console venne lanciata sul mercato lo scorso anno: 3,99 euro al mese per giocare Online, avere una selezione di giochi per NES e poter salvare i dati sul cloud. Tutto bene, insomma, e un prezzo decisamente interessante (c'è anche l'opzione di 7,99 euro per il trimestre e di 19,99 euro per l'anno intero), sicuramente molto ...

NBA Playgrounds 2 è in arrivo questo mese per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il mese scorso, Saber Interactive ha annunciato un nuovo episodio della serie NBA Playgrounds in lavorazione e, a poco tempo dall'annuncio iniziale, lo sviluppatore americano ha svelato la data di uscita ufficiale del titolo.Secondo il comunicato stampa riportato da Dualshockers, NBA Playgrounds 2 sarà lanciato il 22 maggio per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Troveremo diverse novità in NBA Playgrounds 2, ci saranno migliorie per quanto ...

Ha senso abbonarsi al servizio online di Nintendo Switch? : Le funzioni online a pagamento di Switch erano state volutamente messe in ghiacciaia al momento del lancio, ma in queste ore Nintendo ha iniziato a definire la sua offerta per quanto riguarda le funzionalità online della sua ultima console che verranno introdotte da settembre. La prima e più importante novità è che il servizio online verrà aggiornato per consentire i salvataggi cloud, che saranno legati all’account Nintendo, quindi potranno ...

Nintendo Switch Online : non tutti i giochi supporteranno i salvataggi su cloud : Stamane Nintendo ha svelato tutto quanto c'è da sapere su Nintendo Switch Online, il nuovo servizio a pagamento per la console ibrida più famosa, riporta VG247.Ebbene come sappiamo la sottoscrizione sarà obbligatoria per poter accedere ai comparti multiplayer dei nostri giochi, in aggiunta verrà anche offerta la possibilità di salvare i nostri progressi di gioco sul cloud, e di tenerli lì al sicuro in caso di ogni evenienza come, per fare un ...

Nintendo Switch Online : multiplayer - 20 classici NES da giocare - salvataggi cloud : Una delle (poche) critiche mosse a Nintendo Switch nel corso del suo primo anno di attività è stata la mancanza di una buona piattaforma Online dove poter giocare in multiplayer, come invece offrono PlayStation 4 (con il PS Network) e Xbox One (con Xbox Live). Difficile paragonare la Switch con i prodotti di Sony e Microsoft perché partono da presupposti diversi: se le console per l’intrattenimento di casa puntano sulla potenza bruta e ...

Nintendo conferma : non è previsto l'arrivo della Virtual Console su Switch : Sulla scia della notizia che il servizio di abbonamento online di Nintendo Switch includerà una libreria di giochi NES simile a Netflix, i fan si sono chiesti: la Virtual Console sta tornando? La risposta a questa domanda è no, secondo Nintendo."Al momento non ci sono piani per riunire i giochi classici sotto il "nome" della Virtual Console come è stato fatto su altri sistemi Nintendo", ha detto a Kotaku un portavoce di Nintendo.Ciò non ...

Nintendo Switch Online A Pagamento : Ecco Quanto Costa : Nintendo Switch, rivelati i dettagli del servizio Online. Ecco i prezzi di Nintendo Switch Online, che offrirà salvataggi su cloud e raccolta di giochi NES. Quanto Costa Nintendo Switch Online? Ecco i prezzi del servizio Nintendo Switch Online Prezzi E Costo Finalmente sono stati svelati i dettagli del servizio Nintendo Switch Online: prezzi, salvataggi cloud, titoli NES e altro. Scopriamo […]

Svelati i dettagli del servizio Nintendo Switch Online : prezzi - salvataggi cloud - titoli NES e altro : Sul finire dello scorso mese, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, annunciò l'arrivo di nuove informazioni relative al servizio Nintendo Switch Online e, a quanto pare, l'azienda ha mantenuto le promesse e ora apprendiamo qualche interessante dettaglio in più.Come riporta Dualshockers, chi si abbonerà a Nintendo Switch Online otterrà: gameplay Online, giochi NES senza costi aggiuntivi, salvataggi cloud (e questo è il grande nuovo ...