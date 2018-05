Niente liste M5S a Siena e Vicenza La desistenza grillina spalanca la strada ai

huffingtonpost

(Di sabato 12 maggio 2018) La lista del Movimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni comunali di, in programma il 10 giugno. Una linea scelta dai vertici nazionali, che non hanno inviato l'autorizzazione a utilizzare il simbolo entro la scadenza prevista ai militanti locali. Scelta che potrebbe inquadrarsi nell'ottica di unain favore dei candidati del centrodestra proprio nelle ore in cui Lega e 5 Stelle sono in trattativa per la nascita del governo.Ai militanti locali avevano candidato a sindaco l'architetto Luca Furiozzi, ma non hanno avuto l'autorizzazione a presentare il simbolo del movimento per cui nella città toscana prenderanno parte alle elezioni nove candidati sindaci per un totale di diciotto. L'assenza di M5s, che alle elezioni politiche aveva raggiunto quasi il 20% dei voti ae che aveva due rappresentanti in comune, è vissuto ...