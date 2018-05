Niente alcol nei vicoli del centro storico Stretta di Tursi sulla “movida”

Niente alcol nei vicoli del centro storico : Vietato bere alcolici per strada e davanti ai locali dalle 7 alle 21 fra il Porto Antico, Principe e Sottoripa: ecco le vie interessate

Spalletti : Niente calcoli - serve vincere due partite : Vigilia della gara col Sassuolo, San Siro esaurito. L'obbligo dei 3 punti aspettando Lazio-Inter e la Champions. Parla Spalletti

Real Madrid - Zidane 'Niente calcoli - ricordiamoci della lezione della Juve' : Madrid - 'La lezione della Juve è servita, non dovremo fare alcun calcolo'. Alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League con il Bayern, Zinedine Zidane invita il Real Madrid a '...

Semifinale con il Liverpool - a Roma Niente alcolici per 36 ore : Ci sarà una maxi zona di sicurezza attorno allo Stadio Olimpico e per trentasei ore sarà vietato vendere alcolici. Sono queste alcune delle misure di sicurezza messe in campo dalla prefettura di Roma, ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Niente calcoli - servono punti con tutte» : Sassuolo - "Gara importante, ma noi dobbiamo cercare punti da tutte. Dobbiamo valutare le energie per capire chi mandare in campo, tutti però hanno dimostrato di essere pronti" . Così il tecnico del ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Con la Fiorentina Niente calcoli» : Sassuolo - " niente calcoli: potrebbero bastare tre punti per la salvezza, forse più o forse meno. Non si può sapere". Così si esprime il tecnico del Sassuolo , Beppe Iachini , in vista del prossimo ...

Serie B - Sala mette in guardia l'Unicusano Ternana : "Niente calcoli" : Serie B, l'estremo difensore dell'Unicusano Ternana mette in guardia i rossoverdi. Vincere senza fare calcoli. È questo l'imperativo della lunga vigilia che precede la trasferta di Novara, ...

Serie B - Sala avvisa l'Unicusano Ternana : "Niente calcoli a Novara" : Serie B, l'estremo difensore dell'Unicusano Ternana mette in guardia i rossoverdi. Vincere senza fare calcoli. È questo l'imperativo della lunga vigilia che precede la trasferta di Novara, ...

Palestra - Niente sigarette e alcol. Le imposizioni di Meghan a Harry per allargare la famiglia : Dopo le nozze sarà tempo per Harry e Meghan di metter su famiglia, per questo la futura sposa avrebbe imposto al fidanzato 33enne di rinunciare alle Marlboro Lights e ridurre il consumo di alcolici. Lo rivela una fonte legata alla famiglia britannica al sito New York Daily News."Non è un segreto tra gli amici che vogliano immediatamente allargare la famiglia", dice la fonte, "Lo ha convinto a smettere di fumare perché ...

Niente alcolici per asporto nel fine settimana : nuova ordinanza : Interessati dal divieto sono anche le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi gli esercizi dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, ...