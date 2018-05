Niente abiti succinti | il liceo quasi come una chiesa | circolare del preside

Abiti - scarpette e giocattoli. Kate Middleton non butta via Niente : Che mamma Kate Middleton fosse (giustamente) una riciclona, lo sapevamo già. Negli anni la duchessa di Cambridge ci ha abituati ad Abiti già indossati, cappotti premaman sfoggiati a ogni gravidanza, cappellini non da una sola occasione, decolleté adatte a svariate cerimonie. Oltre a vistosi gioielli che si tramandano da una generazione all’altra di reali. Ma l’abitudine per il riciclo non si limita solo ai suoi outfit: la mamma applica la stessa ...