Nessun risarcimento per i fumatori che si ammalano di tumore | Nessuna costrizione

Cassazione : fumatore incallito malato di tumore - Nessun risarcimento per i familiari : Non riceveranno alcun risarcimento i familiari di un uomo, fumatore incallito, che, dopo essersi ammalato di cancro ai polmoni, aveva citato in giudizio la British American Tobacco, i Monopoli dello Stato, i ministeri delle Finanze e della Salute e la Philip Morris Italia per i danni da lui subiti per la malattia contratta a causa del fumo. La terz...

Stupro alla Caffarella a Roma - per ora ha pagato solo la vittima - ancora Nessun risarcimento : Stupro alla Caffarella a Roma, per ora ha pagato solo la vittima, ancora nessun risarcimento I colpevoli non hanno i mezzi per pagare. Per loro deve farlo lo Stato ma l’Avvocatura ha fatto ricorso ed è tutto congelato. La vittima ha pagato invece 3mila euro. Continua a leggere