NCIS New Orleans 4 su Rai2 | trame episodi 12 e 19 maggio | corsa contro il tempo per

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame episodi 5 e 12 maggio : affari di famiglia per LaSalle : La serata crime continua con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 5 maggio, la rete manderà in onda il tredicesimo episodio della quarta stagione. Mentre la squadra di Pride indaga sulla morte sottufficiale della marina Theo Rawlings, il cui corpo viene ripescato dall’acqua. La vittima indossa un braccialetto del Delilah’s, uno storico club musicale che Pride conosce bene, dato che lì sua madre era solita esibirsi ogni settimana. Giunti in quel ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 28 aprile e 5 maggio : l’amica di Sebastian è una pericolosa hacker? : Sebastian Lund è il protagonista dell'episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2, in onda stasera, 28 aprile. Lo scienziato forense è a capo dell'indagine che riguarda l'uccisione di un impiegato della marina durante un evento di cosplayers. Si scopre che lui aveva ricevuto un messaggio anonimo in cui qualcuno lo avvisava del pericolo. Quel qualcuno si rivelerà Adrian, una sua ex compagna di liceo del quale era innamorato. Peccato che la ragazza ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 21 e 28 aprile : Pride e il suo team nell’operazione Colossus : La serata crime prosegue con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 21 aprile, andrà in onda l'episodio 4x11 in cui la squadra di Pride finisce per collaborare con un'operazione sotto copertura dell'ATF. Quest'ultima stava lavorando a una missione top secret con la CIA denominata Colossus. Inizialmente Pride si tirerà indietro, ma successivamente deciderà di prender parte all'operazione, dirigendo le indagini del caso. Anche Sebastian avrà la sua ...

Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS con altre 8 serie : Criminal Minds è a rischio? : È di oggi, mercoledì 18 aprile, la notizia di Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS: le tre serie crime fanno parte del gruppo di undici serie tv alle quali il network statunitense ha deciso di garantire una nuova stagione. La notizia arriva a un mese dall'inizio degli upfronts di New York del prossimo 14 maggio, evento durante il quale le principali emittenti americane comunicano al mondo le novità, i rinnovi e le cancellazioni ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame di sabato 14 e 21 aprile : tra Pride e Hamilton è ancora guerra : Torna NCIS New Orleans 4 su Rai2 a completare la serata dedicata al crime action delle serie targate CBS. Nell'episodio in onda stasera, sabato 14 aprile, c'è un regolamento di conti tra Pride e Hamilton, forse l'ultimo tra i due. Il Sindaco è nuovamente nel mirino, e dopo l'ennesimo omicidio, per la squadra NCIS appare chiaro che qualcuno sta cercando di coprire il suo coinvolgimento. Per indagare più a fondo, il team è costretto a rivedere il ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 7 e 14 aprile : Pride tra gli X Ambassadors e ragazzi senzatetto : La serata crime continua con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera sarà trasmesso il nono episodio della quarta stagione in cui Pride indaga su un caso che riguarda dei ragazzi senza tetto e ha le idee chiare riguardo un loro coinvolgimento. L’agente speciale crede fermamente che siano sospettati dell’omicidio di un sottufficiale. Una chicca: la band X Ambassadors è la grande guest star dell'episodio, che si esibisce al New Orleans Tricentennial ...

Shalita Grant lascia NCIS New Orleans 4 : un addio dolce-amaro per l’agente Sonja Percy? : NCIS New Orleans 4 ha salutato un altro personaggio chiave del procedural crime. I fan sapevano già da un paio di mesi che Shalita Grant avrebbe lasciato la serie tv. L'episodio trasmesso su CBS martedì notte ha segnato l'uscita di scena dell'agente Sonja Percy. Il personaggio interpretato dalla Grant ha annunciato di aver deciso di abbandonare la squadra NCIS per accettare un lavoro all'FBI. Dopo il supporto di Pride, la Grant ha condiviso ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 31 marzo e 7 aprile : Pride tra terapie e un curioso caso : NCIS New Orleans 4 su Rai2 torna con il consueto appuntamento di un episodio settimanale. Stasera la squadra, e in particolare Pride, sarà impegnato in un curioso caso che riguarda il figlio di Wade. Inoltre, il direttore dell’NCIS ordina all’agente speciale di iniziare a frequentare sedute di terapia al fine di discutere sul suo processo nel risolvere i casi. Scopriamo le anticipazioni dell'episodio 4x08, intitolato "Le colpe dei padri", in ...

Doppio episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 17 e 24 marzo : papà LaSalle in città : Eccezionalmente questo sabato andranno in onda due episodi di NCIS New Orleans 4 su Rai2, più precisamente il sesto e il settimo della quarta stagione inedita. Ecco gli appuntamenti che la rete trasmetterà stasera 24 marzo. Nel 4x06, intitolato "Una perdita accettabile", Pride e i suoi uomini indagano sulla morte del sottufficiale Sam Segar, ritrovato senza vita con un cappio al collo in casa sua. Tutto farebbe pensare alla messa in scena di ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 17 e 24 marzo : guai per Sebastian e una sorpresa per LaSalle : Dopo NCIS Los Angeles 9, la serata crime del 17 marzo prosegue con NCIS New Orleans 4 su Rai2 in un episodio incentrato su Sebastian Lund. Durante l’inseguimento di Hans Mattis, sicario ricercato al livello internazionale, l'agente, credendo di essere riuscito a rintracciarlo e, sentendosi in pericolo, spara un colpo fatale che uccide Dave Dawson. Sebastian sosterrà di aver agito per legittima difesa, ma le cose si mettono male per lui, perché ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 10 e 17 marzo : fantasmi in città e colpo di scena per Sebastian : Un episodio da brividi quello di NCIS New Orleans 4 su Rai2, in onda stasera 10 marzo in prima assoluta. Pride e la sua squadra ci portano alla scoperta di un tour dei fantasmi tra una delle città più affascinanti degli Stati Uniti, ma qualcosa andrà storto quando un marinaio morirà precipitando da un tetto. La stessa sorte era capitata 150 anni prima a un medico. Secondo una leggenda locale, la sua morte non è stata accidentale, e gli abitanti ...