NCIS Los Angeles 9 su Rai2 | anticipazioni 12 e 19 maggio | Hetty prigioniera in Vietnam?

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 5 e 12 maggio : il team sulle tracce di eco terroristi : La squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 trova tracce di napalm su una scena del crimine e fa partire le indagini. Stasera, 5 maggio, nuovo appuntamento con Sam, Callen e il resto del team dello spin-off di NCIS, con il dodicesimo episodio della nona stagione. Il giovane Zack Fuller, ambientalista convinto, muore in circostanze misteriose in un incendio doloso scoppiato su una collina. Le indagini della squadra di Los Angeles portano al legame ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 28 aprile e 5 maggio : l’amica di Sebastian è una pericolosa hacker? : Sebastian Lund è il protagonista dell'episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2, in onda stasera, 28 aprile. Lo scienziato forense è a capo dell'indagine che riguarda l'uccisione di un impiegato della marina durante un evento di cosplayers. Si scopre che lui aveva ricevuto un messaggio anonimo in cui qualcuno lo avvisava del pericolo. Quel qualcuno si rivelerà Adrian, una sua ex compagna di liceo del quale era innamorato. Peccato che la ragazza ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 28 aprile e 5 maggio : un Natale da ricordare per Sam : Il Natale è alle porte nell'episodio di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Stasera, 28 aprile, andrà in onda l'undicesimo appuntamento della stagione in cui i nostri agenti, tra addobbi natalizi e regali vari, devono indagare sul caso della settimana. Quando un blackout colpisce l'area ovest di Los Angeles, il team NCIS scopre che potrebbe non essersi trattato di un incidente. L'aria natalizia colpisce tutti in maniera diversa. Per Sam, in particolare, ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 21 e 28 aprile : Pride e il suo team nell’operazione Colossus : La serata crime prosegue con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 21 aprile, andrà in onda l'episodio 4x11 in cui la squadra di Pride finisce per collaborare con un'operazione sotto copertura dell'ATF. Quest'ultima stava lavorando a una missione top secret con la CIA denominata Colossus. Inizialmente Pride si tirerà indietro, ma successivamente deciderà di prender parte all'operazione, dirigendo le indagini del caso. Anche Sebastian avrà la sua ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 21 e 28 aprile : Sam - Callen e Kensi rischiano tutto contro un killer : Ritorna la serata crime in compagnia di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Stasera, 21 aprile, andrà in onda il decimo episodio della nona stagione con Chris O’Donnell, LL Cool J, Linda Hunt, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Barrett Foa, Renée Felice Smith e Nia Long. La squadra si trova a dare la caccia a un serial killer che vuole vendicare la morte di suo padre, uccidendo Enzo Sousa, il Console Generale brasiliano a Los Angeles. Spetterà a ...

Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS con altre 8 serie : Criminal Minds è a rischio? : È di oggi, mercoledì 18 aprile, la notizia di Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS: le tre serie crime fanno parte del gruppo di undici serie tv alle quali il network statunitense ha deciso di garantire una nuova stagione. La notizia arriva a un mese dall'inizio degli upfronts di New York del prossimo 14 maggio, evento durante il quale le principali emittenti americane comunicano al mondo le novità, i rinnovi e le cancellazioni ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 14 e 21 aprile : la verità di Joelle non convince Callen : Torna l'appuntamento con NCIS Los Angeles 9 su Rai2, in prima assoluta nella serata di sabato 14 aprile. La nona stagione, composta da ventiquattro episodi, viene attualmente trasmessa negli Stati Uniti sul network americano CBS. La serie con protagonisti LL Cool J e Chris O'Donnell proseguirà la sua messa in onda italiana con un episodio a settimana, seguito sempre da un nuovo appuntamento con NCIS New Orleans 4. New entry della stagione è Nia ...

Per Deeks e Kensi di NCIS Los Angeles matrimonio a fine nona stagione? Parla Eric Christian Olsen : In molti si domandano sul futuro di Deeks e Kensi di NCIS Los Angeles. Per la coppia di detective, ormai insieme da un paio di stagioni, è giunto il momento di fare il passo successivo nella loro relazione? Magari concretizzandola con un matrimonio alla fine della nona stagione? Nella sua rubrica di spoiler su TVLine, Matt Webb Mitovich ha risposto alla domanda di una fan che gli chiedeva proprio possibili risvolti su questo argomento. Il ...