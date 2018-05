Nazionale | Roberto Mancini nuovo ct Via libera dalla Russia

Roberto Mancini ct della Nazionale : ecco quanto guadagnerà - il 'ruolo' di Pirlo Video : In carriera l’azzurro non gli ha regalato tante soddisfazioni. Da ct Roberto Mancini provera' a regalarsi emozioni e gioie che da calciatore ha vissuto in poche occasioni con la maglia della nazionale. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha raggiunto l’accordo con lo Zenit San Pietroburgo [Video] alla presenza della compagna e avvocato Silvia Fortini. Lo jesino ha rinunciato al robusto ingaggio da 13,2 milioni di euro per guidare l’Italia ...

Roberto Mancini - via libera dallo Zenit : sarà il prossimo c.t. della Nazionale : Secondo quanto riporta corriere.it, Roberto Mancini e lo Zenit San Pietroburgo avrebbero trovato l'accordo per svincolare a fine stagione l'allenatore italiano. Mancini darà le dimissioni, lasciando ...

Nazionale - Roberto Mancini è a un passo : Potrebbe essere finita la telenovela per la scelta del Ct della Nazionale. Roberto Mancini, con tutta probabilità ricoprirà quel ruolo, occupato attualmente dal commissario tecnico "ad interim" Luigi di Biagio. Proprio in questi giorni c'è stato il vertice con il tecnico marchigiano dove le parti avrebbero trovato l'accordo. Pochi minuti fa c'è stata un'importante dichiarazione, ai microfoni dell'Ansa, del commissario FIGC, Roberto Fabbricini ...

Nazionale - lo staff tecnico di Roberto Mancini : ecco i fedelissimi : La Nazionale ha deciso di ripartire da Roberto Mancini, gli ultimi colloqui hanno avuto esito positivo, una scelta sicuramente non entusiasmante, i principali candidati in grado di iniziare un nuovo progetto erano Carlo Ancelotti e Antonio Conte ma per un motivo o per un altro non si è raggiunto l’accordo. Una conferma su Roberto Mancini è arrivata anche da Fabbricini, l’attuale tecnico dello Zenit dovrà rescindere il contratto al ...

Roberto Mancini verso la panchina della Nazionale. La Figc : "Dal 13 maggio inizieremo a parlare di cifre e dettagli" : Roberto Mancini sempre più vicino alla nomina a ct della Nazionale di calcio italiana. "Ieri c'è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto Mancini che ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della Nazionale. Siamo rimasti d'accordo che cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, a conclusione del campionato russo", ha ...

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale : manca solo la firma. Esordio il 28 maggio contro l’Arabia Saudita : Roberto Mancini è a un passo dalla panchina dell’Italia. L’allenatore dello Zenit San Pietroburgo ha incontrato lunedì a Roma i vertici della Figc. L’accordo c’è, manca solo la firma sul contratto e l’ufficializzazione del nuovo commissario tecnico. Questione di giorni. Il tempo di giocare le ultime giornate del campionato russo, che terminerà il 13 maggio, e rescindere il contratto con il club, al quale è legato ...

