Nazionale | Allegri | “Mancini ha fatto bene ovunque”

Ansia Allegri per gli infortuni : esami per Chiellini e Cuadrado in Nazionale : Ansia Allegri per gli infortuni: esami per Chiellini e Cuadrado in Nazionale Ha sempre mantenuto la barra dritta. Non si è mai lamentato per alcuna assenza. Adesso, però, con un finale di stagione da fuoco da affrontare, sia per il doppio confronto con il Real in Champions sia per l’attacco del Napoli in campionato, Massimiliano […] L'articolo Ansia Allegri per gli infortuni: esami per Chiellini e Cuadrado in Nazionale proviene da ...