Nasce il Laboratorio progettuale permanente per le periferie napoletane

Salute - sicurezza - ambiente : Nasce a Pisa il primo laboratorio in Italia dove si incontrano università e imprese : Mondo universitario e impresa si incontrano nel primo laboratorio in Italia di innovazione e sperimentazione sui temi della Salute, della sicurezza e dell’ambiente, promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, con alcune delle più rilevanti realtà imprenditoriali del “made in Italy”. Il laboratorio, la cui denominazione è “HSE” (acronimo di “Health, Safety & Environment”), sviluppa la conoscenza e la diffusione di ...