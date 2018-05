NAPOLI | RAID CONTRO AMBULANZA IN CODICE ROSSO | VETRI IN FRANTUMI Infermiera protegge

NAPOLI - raid contro ambulanza in codice rosso : vetri rotti/ Ultime notizie - Ordine dei Medici : “Come a Raqqa” : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le Ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:21:00 GMT)

NAPOLI - raid e colpi di pistola nel pub Mistral : picchiato un 17enne : Per chi scrive ogni giorno e racconta la cronaca nera diventa sempre più difficile trovare le parole, gli aggettivi giusti. Napoli è una caldaia che ribolle di illegalità. Pianura. Il pub 'Mistral' è ...

NAPOLI - la stesa del 25 aprile : nuovo raid a pochi passi dal Policlinico : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi nella zona dell?Anticaglia, a pochi passi dal Vecchio Policlinico. I residenti parlano di almeno sei o sette colpi, che...

NAPOLI - consigliere comunale nel mirino : furto a casa dopo il raid contro l'auto : Ancora una volta Gaetano Troncone, il consigliere comunale di Napoli, finisce nel mirino della criminalità. dopo il raid dei giorni scorsi, che si concretizzò con ingenti danni alla sua autovettura ...

NAPOLI - raid contro l'auto del consigliere comunale Gaetano Troncone : Atto vandalico, da parte di ignoti, perpetrato ai danni dell'auto del consigliere comunale di Napoli Gaetano Troncone. A darne notizia è il consigliere in persona sul suo profilo social. l'auto, di ...

NAPOLI - raid punitivo contro ambulanza : sassaiola contro i vetri : Ha scagliato una pietra contro l'ambulanza perchè gli aveva creato intralcio nel passaggio tra i vicoli del quartiere Forcella. Autore dell'ennesima azione violenta contro un mezzo di soccorso del 118,...

Raid sul lungomare di NAPOLI - nel branco i figli dei boss dell'Arenaccia : 'Erano almeno in quindici. Tutti ragazzini, di certo molti di loro minorenni. Si sono lanciati improvvisamente su un altro giovane che era in compagnia di un amico, e lì giù botte da orbi. Era dopo la ...

NAPOLI - sottomarino nucleare Usa era in porto a marzo. De Magistris : “Non accada più”. Nave ha partecipato a raid in Siria : Il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner era in rada lo scorso 20 marzo nel porto di Napoli. Ma quelle acque, con “la delibera n.609 del 23 settembre 2015” sono state dichiarate “area denuclearizzata“. Lo denuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una nota del Comune rivolta al contrammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di porto, in cui ricorda come tali navi non siano ...

NAPOLI - nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il 'branco selvaggio' lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due passi dai grandi ...

Spari a NAPOLI - raid o festa per il boss : ANSA, - Napoli, 13 APR - raid armato o festeggiamenti per la scarcerazione di un boss locale: queste le ipotesi sui colpi di pistola esplosi la scorsa notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di ...

Sei clan nel cuore di NAPOLI : i raid prove generali di faida : Sei clan in meno di cinque chilometri quadrati. Nel cuore del centro storico della terza città d?Italia «operano» attivamente almeno sei famiglie criminali: fanno affari...

NAPOLI - in video fb raid in pieno centro : ANSA, - Napoli, 11 APR - Una ragazza che fugge terrorizzata, un ragazzo che alza le mani pensando ad una rapina, altri che cercano riparo all'arrivo di un giovane con una pistola in mano col volto ...