Con un paletto di ferro, unha rotto ildi un'mentre il mezzo stava trasportando in codice rosso un paziente. L'infermiera dell'equipaggio del mezzo di soccorso ha riportato traumi ed escorazioni.E' successo a, a largo Antignano. "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini,è come Raqqa", la città della Siria distrutta dall'Isis. Così il presidente dell'Ordine dei Medici diScotti sull'episodio di violenza.(Di sabato 12 maggio 2018)