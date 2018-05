NAPOLI | PALETTO DI FERRO CONTRO AMBULANZA | INFERMIERA PROTEGGE PAZIENTE Ordine dei

NAPOLI - paletto di ferro contro ambulanza : infermiera protegge paziente/ "Qui come a Raqqa" - servono blindati? : Napoli , passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:29:00 GMT)

NAPOLI - paletto di ferro lanciato contro un’ambulanza. Il presidente dell’Ordine dei medici : “Questa città è come Raqqa” : “Napoli è come Raqqa”. Il vetro di un’ambulanza rotto con un paletto di ferro, senza un motivo apparente, mentre il mezzo stava trasportando un paziente in codice rosso, fa scoppiare la rabbia di Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. Perché nel capoluogo campano non è la prima volta che si verificano aggressioni nei confronti del personale del 118 e atti di vandalismo. “Per i medici e per ...