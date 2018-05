Napoli | Koulibaly | “scudetto? Ci è mancato poco”

Napoli - Koulibaly : 'Inter-Juve? Inconsciamente abbiamo mollato' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il difensore senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie ...

Kalidou Koulibaly alla Juventus?/ Napoli in allarme. L’agente : può giocare anche in bianconero : Kalidou Koulibaly alla Juventus? Napoli in allarme anche per le parole delL’agente del difensore, che apre all'ipotesi: può giocare anche in bianconero(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:30:00 GMT)

Napoli - l'agente di Koulibaly : 'Juventus? Può giocare ovunque' : Napoli - Gol allo Stadium a parte, Kalidou Koulibaly è stato senza alcun dubbio uno dei migliori difensori del campionato che si sta per concludere. Il difensore senegalese, che il 20 giugno compirà ...

Napoli - Koulibaly andrà via : ecco per quanto : Il Napoli è pronto a dire addio a Koulibaly . Come scrive la Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese andrà via a prescindere dal futuro di Maurizio Sarri : Aurelio De Laurentiis punta a incassare tra i 70 e gli 80 milioni.

Napoli - Sarri : “l’espulsione di Koulibaly ha condizionato la partita” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Fiorentina, ecco le parole del tecnico Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Ci siamo persi di fronte alle avversità della partita. Dopo l’espulsione di Koulibaly abbiamo perso le nostre certezze dal punti di vista tattico, dopo lo svantaggio c’è stato poi un problema di tipo nervoso. Abbiamo provato a reagire da singoli, ma è mancato il collettivo. La Fiorentina ha giocato una partita ...

Fiorentina-Napoli 3-0 : tripletta di Simeone - Koulibaly espulso. Gol e highlights : Fiorentina-Napoli 3-0 34', 62' e 90'+4 Simeone TABELLINO Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Laurini , 62' Gaspar, , Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj , 84' Cristoforo, , Veretout; ...

Simeone non si scansa - la Fiorentina batte il Napoli grazie all’espulsione di Koulibaly in avvio : veleni al Franchi [FOTO] : Fiorentina-Napoli – Si è conclusa la gara delle 16 valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, brutto passo falso del Napoli contro la Fiorentina, la Juventus torna a + 4 sulla squadra di Sarri ma il campionato non può considerarsi ancora chiuso. La partita si decide nei primi minuti, errore di Koulibaly che poi stende Simeone al limite dell’area, espulsione e Napoli in 10. Il Cholito poi si scatena e mette a segno una ...

