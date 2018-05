Napoli | disfatta a Torino | 4-0 e azzurri in zona retrocessione

Napoli - che disfatta. Un poker della Roma ribalta il campionato : nostro inviato a NapoliIl gol di Dybala all'ultimo secondo contro la Lazio manda in cortocircuito il Napoli mentre si sta cambiando negli spogliatoi del San Paolo. La squadra di Sarri crolla clamorosamente in casa contro la Roma affondata dalla doppietta di Dzeko e dai gol di Under e Perotti, ma anche murata dalle parate di Alisson che stravince il duello con Insigne che pure aveva illuso il San Paolo dopo appena sei minuti. Non sufficiente ...

