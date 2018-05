Muoiono il giorno prima del matrimonio | il funerale nella stessa chiesa delle nozze

Ogni giorno 700 bambini Muoiono per malattie legate ad acqua non pulita : Ogni giorno oltre 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita e scarse condizioni igienico-sanitarie. Ancora oggi nel mondo circa 2,1 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua pulita e almeno 263 milioni di persone impiegano più di 30 minuti per raccogliere acqua. E' l'allarme dell'Unicef che, in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua (domani, 22 marzo), ricorda che i bambini sono i più colpiti dalla ...

Guerra in Siria - i tragici numeri di Save the Children : Muoiono 37 innocenti al giorno : In Siria negli ultimi sette anni i bambini hanno conosciuto solo l’orrore della Guerra. Costretti a rifugiarsi nei sotterranei per salvarsi dalle bombe, malnutriti a causa dell’assedio e senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari e medicine. E’ quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children che denuncia le terribili condizioni in cui sono costretti a vivere migliaia di bimbi.Continua a leggere