Mps | soluzione inglese o Usa Resta pubblica per 5 anni Obama-Gordon Brown | le lezioni

(Di sabato 12 maggio 2018) L'amministratore delegato di Mps Marco Morelli prosegue nell'opera di pulizia di bilancio, ma perché lo stato, socio al 68% dopo il salvataggio della banca di Siena, possa ridurre la sua partecipazione senza costi per i contribuenti italiani serviranno ancora diversi, almeno a giudicare dall'esperienza del salvataggio di Royal Bank of Scotland. La strada migliore potrebbe essere imitare gli Usa, che a fronte di centinaia di miliardi di dollari di aiuti erogati a banche ed economia reale, in poco tempo hanno superato la crisi con un guadagno finale di 90 miliardi per il Tesoro americano.