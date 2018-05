MotoGP 2018 | calendario | date e orari diretta Sky e Tv8 di tutti i Gran Premi

MotoGP - Test Mugello 2018 : Marc Marquez sempre il più veloce! Prove interrotte per un forte temporale : Che sia una gara o una prova non fa differenza: Marc Marquez ci dà sempre un gran gas. Nel corso dei Test privati tenutisi sul tracciato del Mugello (Italia), con tutti i team della MotoGP, il leader del Mondiale 2018 ha ottenuto il miglior crono ancora una volta, confermando il suo ottimo stato di forma. Sessione che, per la cronaca, è stata interrotta anzitempo (ore 15.30) per l’arrivo di un forte temporale. Non ci sono riferimenti ...

MotoGP - analisi Test Jerez 2018 : la Honda mette le ali - la Yamaha continua ad inseguire : Giornata di Test a Jerez per la MotoGP. Dopo la gara di ieri si è tornati subito in pista per una lunga sessione di prove a cui però non hanno partecipato tutti i team. Ducati, Suzuki e Aprilia, infatti, hanno già abbandonato la Spagna alla volta del Mugello, dove effettueranno dei Test privati nel corso dei prossimi giorni. L’attenzione, oggi, era quindi rivolta principalmente alla Honda. Il team Repsol ha effettuato un lavoro ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : Johann Zarco svetta in Andalusia - Marquez quinto senza preoccupazioni - in difficoltà Valentino Rossi : E’ il francese Johann Zarco il migliore della giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna), tenutisi il giorno dopo il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro transalpino della Yamaha Tech3 ha confermato le sue grandi capacità e con il crono di 1’37″730 ha concluso davanti a tutti. Alle sue spalle, il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), uscito deluso dalla gara di ieri (ritiro) e con tanta voglia di ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Ducati - uno ‘zero’ che fa male! La velocità della GP18 consola… : Quel giro 18 se lo ricorderanno molto bene in Ducati. Due moto in lotta per il secondo e terzo gradino del podio del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP, ed un crash che fa male. Tanti punti andati in fumo in pochi istanti nel giorno del trionfo dell’iberico Marc Marquez sulla Honda. Secondo successo consecutivo del Cabronçito in quest’annata ed un pacchetto nippo-spagnolo di grande livello, che anche sullo storico ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

MotoGP oggi (7 maggio) - Test Jerez 2018 : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Quest’oggi, lunedì 7 maggio, il Circus del Motomondiale tornerà nuovamente in pista e sempre a Jerez de la Frontera (Spagna) per affrontare una sessione di Test importante in vista del proseguo della stagione. Il tracciato andaluso, sede del quarto round iridato, offrirà infatti anche l’opportunità di completare un programma di prove funzionale al lavoro dei team della top class. Sarà interessante constatare che programma di sviluppo ...

MotoGP - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : La Yamaha oggi non l'ha minimamente assecondato, ma da un nove volte campione del mondo ci si aspetta decisamente di più. ANDREA DOVIZIOSO VOTO 7. Stava meritatamente chiudendo in seconda posizione e ...