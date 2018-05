Motocross | GP Lettonia 2018 | come vedere le gare di domenica in tv Programma e orari

oasport

(Di sabato 12 maggio 2018) Il Mondialerimane nell’Est Europa e si trasferisce in. Sul tracciato di Kegums va in scena il settimo appuntamento della stagione. In MXGP il leader del campionato è sempre l’olandese Jeffrey Herlings, che può contare su ben 23 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, sfortunato nell’ultimo GP in Russia. Un uomo solo al comando anche in MX2, dove comanda Pauls Jonass, che in questo weekend correrà in casa. Il weekend del GP dicomincerà sabato 12 maggio con le prove libere e soprattutto le qualifying race delle due classi., invece, scorpacciata con ben quattro, tra MXGP e MX2. La copertura completa della due giorni è garantita da Eurosport Player, servizio streaming sottoscrivibile in abbonamento. In tv, invece, Eurosport 2 trasmetterà gara-1 della MX2 in differita e le altre trein diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA ...