Morte Davide Astori | la Fiorentina istituisce un fondo a favore della figlia Vittoria

Davide Astori - il messaggio della famiglia a due mesi dalla Morte del calciatore : 'Grazie a tutti' : ... la famiglia del capitano della Fiorentina ha voluto tornare a parlare della tragedia ringraziando i fan attraverso un messaggio pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. 'Grazie è una parola semplice ...

Morte Astori - la famiglia ringrazia per la vicinanza 'Come faceva Davide - con un sorriso' : È questo il testo di un messaggio pubblicato su alcuni quotidiani , La Nazione e Gazzetta dello Sport , e firmato dalla famiglia Astori e da Francesca e Vittoria, rispettivamente compagna e figlia ...

Morte Astori - ecco il libro sulla vita di Davide : il tributo al capitano della Fiorentina : Morte Astori – La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, omaggio per il capitano viola, ecco il libro di Mario Lancisi e Marcello Mancini “Davide Astori. Ci sono storie che…”, edito da Polistampa, si tratta di testimonianze che confermano l’amore verso l’uomo Davide che ha lasciato un ricordo bellissimo in tante persone. Il testo è una cronaca per racconti e immagini di ciò che è ...

Morte improvvisa di Davide Astori - esperto : “Basta con le speculazioni - ecco quale potrebbe essere la causa” : 1/23 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

SINDROME DI BRUGADA/ Davide Astori - Morte cardiaca improvvisa? L'esito dell'autopsia : SINDROME di BRUGADA, la morte cardiaca improvvisa: tra le possibili spiegazioni della morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Cosa accade nel corpo di chi ne è affetto?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:34:00 GMT)

Morte Davide Astori : ecco la sindrome che potrebbe averlo ucciso : Dall’Irccs Policlinico San Donato di Milano giunge una possibile soluzione in merito al mistero della Morte di Davide Astori. Il giocatore infatti, Capitano della Fiorentina e apparentemente in ottima salute, era stato trovato morto nella sua stanza di albergo. Il decesso è avvenuto nella notte: il giovane è deceduto probabilmente nel sonno a causa di una bradiaritmia, come ha poi confermato l’autopsia. Tuttavia, prima di allora, ...

Davide Astori - dopo la sua Morte la Fiorentina vola : sei vittorie di fila. Stefano Pioli : 'Giochiamo per lui' : dopo lamorte di Davide Astori , capitano della Fiorentina e guida per la squadra fuori dal campo, non era una follia aspettarsi che la squadra potesse faticare a trovare un nuovo equilibrio. Invece la ...

Morte Astori - il clamoroso retroscena di Sabatini : “Davide ce l’aveva con me” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, la Fiorentina ha avuto la forza di reagire, una serie di risultati utili incredibili per la squadra di Pioli. Nel frattempo Walter Sabatini svela un clamoroso retroscena a Il Romanista: “quando seppe che lo voleva la Roma – spiega – non ebbe dubbi e la cosa si concluse in un attimo. Era felicissimo quel giorno, tra l’altro avrebbe ritrovato il suo amico e compagno ...

Morte Astori - la vittoria della Fiorentina contro la Roma è tutta per Davide : Morte Astori, la Fiorentina ha conquistato un’altra vittoria, successo in trasferta e momento veramente straordinario. Tre punti per Davide, ecco le parole di Simeone a Sky Sport: “La nostra forza è dare tutto ogni partita. Il gruppo è unito, corriamo uno per l’altro. Sono molto orgoglioso. Come nasce questa serie di vittorie? Davide, solo questo. Quello che è successo ci ha portato a stare più uniti, è stato la nostra forza. Devo ...

Fiorentina - ritorno a Udinese a un mese dalla Morte di Davide Astori : 29 giorni dopo quel maledetto 4 marzo, quando il capitano Davide Astori fu trovato morto nella camera dell'albergo "Là di Moret", la Fiorentina è tornata a Udine per disputare il recupero della ...

Morte Davide Astori - il primo compleanno di Francesca Fioretti senza di lui. La showgirl ha appena compiuto 33 anni in un silenzio così doloroso da togliere il fiato : La Morte di Davide Astori, il calciatore capitano della Fiorentina morto per un arresto cardio-circolatorio nella sua camera di albergo di Udine, città dove la sua squadra, di lì a poco, si sarebbe incontrata con l’Udinese, ha sconvolto tutti. Astori era giovanissimo. Ed era sano. Si sottoponeva costantemente a controlli medici e non sembra possibile sia potuto accadere realmente. Aveva solo 31 anni. E una vita davanti. Una vita che avrebbe ...

Morte Davide Astori - il racconto da brividi di Milenkovic : Morte Davide Astori, il racconto di Milenkovic è da brividi. Astori rappresentava un punto di riferimento per il giovane calciatore serbo, ecco il commovente racconto: “la Morte di Astori è una tragedia che ci ha colpito tutti – ha spiegato Milenkovic alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Eravamo emotivamente distrutti, soprattutto per cosa rappresentava Davide per la Fiorentina. Era un grande uomo e un grande campione. ...