Morte Astori | la Fiorentina istituisce un fondo a favore della figlia Vittoria

Morte Astori - il commovente gesto nei confronti della piccola Vittoria : Morte Astori – Si avvicina la gara di campionato tra Fiorentina e Cagliari, partita importante non solo per la classifica ma anche per il ricordo di Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. E’ stato creato un fondo in favore della figlia Vittoria che riceverà il supporto da parte della società viola, anche dal punto di vista economico. Ecco il comunicato del ...

Morte Astori - il drammatico racconto di Diego Lopez : i retroscena del 4 marzo : ... l'attuale tecnico del Cagliari ha raccontato le sue sensazioni in quel maledetto 4 marzo La Morte di Davide Astori ha sconvolto l'intero mondo del calcio. I più colpiti, dopo ovviamente ai familiari,...

Morte Astori - il retroscena da brividi di Diego Lopez : “stavamo facendo il riscaldamento poi…” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori, ha sconvolto tutti, il difensore Astori è stato trovato morto nella stanza d’albergo il 4 marzo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Il tecnico del Cagliari era molto legato ad Astori ed ai microfoni di Sky Sport ha svelato un retroscena da brividi: “Quella del 4 marzo è stata una giornata brutta, molto brutta. La notizia è arrivata quando cui stavamo facendo il ...

Inter - Ranocchia : 'Io - vittima di cyber-bullismo. La Morte di Astori mi ha cambiato' : Un anno particolare, quello di Andrea Ranocchia. Il matrimonio, il primo figlio in arrivo, la scomparsa della nonna e di un grande amico come Davide Astori. Un anno che lascia il segno, come ha ...

Morte Astori - servono ulteriori accertamenti per stabilire le cause del decesso : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, il difensore della Fiorentina è stato trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nel frattempo ecco alcuni aggiornamenti, servirà ancora un mese per il deposito della perizia, secondo quanto riporta l’Ansa i medici legali Carlo Moreschi e Gaetano Thiene che erano stati incaricati di svolgere ...

A 2 mesi dalla Morte di Astori - Francesca e la famiglia rompono il silenzio : Sono trascorsi già due mesi da quel terribile 4 marzo, giorno in cui tutto il mondo del calcio si è fermato, per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina.Da quel momento, amici, conoscenti e tifosi della squadra viola si sono stretti attorno alla famiglia del calciatore e, in particolare, alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia Vittoria. Con messaggi, dediche e foto tutti hanno voluto raccontare il loro dolore dovuto alla ...

Davide Astori - il messaggio della famiglia a due mesi dalla Morte del calciatore : 'Grazie a tutti' : ... la famiglia del capitano della Fiorentina ha voluto tornare a parlare della tragedia ringraziando i fan attraverso un messaggio pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. 'Grazie è una parola semplice ...

Morte Astori - la famiglia ringrazia per la vicinanza 'Come faceva Davide - con un sorriso' : È questo il testo di un messaggio pubblicato su alcuni quotidiani , La Nazione e Gazzetta dello Sport , e firmato dalla famiglia Astori e da Francesca e Vittoria, rispettivamente compagna e figlia ...

Morte Astori - 2 mesi dopo. La struggente lettera della famiglia : “grazie di cuore a tutti” : Morte Astori- A due mesi dalla scomparsa, la famiglia Astori ha scritto una lettera, firmata dalla moglie Francesca Fioretti e dalla figlia Vittoria, pubblicata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per ringraziare tutta Italia per l’affetto e la vicinanza. “Grazie. È una parola semplice ma unica – si legge nel ricordo di Francesca e Vittoria – com’era Davide. Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ...

Morte Astori - ecco il libro sulla vita di Davide : il tributo al capitano della Fiorentina : Morte Astori – La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, omaggio per il capitano viola, ecco il libro di Mario Lancisi e Marcello Mancini “Davide Astori. Ci sono storie che…”, edito da Polistampa, si tratta di testimonianze che confermano l’amore verso l’uomo Davide che ha lasciato un ricordo bellissimo in tante persone. Il testo è una cronaca per racconti e immagini di ciò che è ...

Morte Astori - la commovente decisione del tecnico Pioli per la gara contro il Sassuolo : Morte Astori, ancora tutti sotto shock per il difensore della Fiorentina ma la squadra ha avuto la forza di rialzarsi e tornare in corsa per l’Europa League, adesso l’importante gara contro il Sassuolo. Nel frattempo per il prossimo appuntamento come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sarà Riccardo Saponara a indossare la fascia di capitano che fu del suo grande amico Davide Astori. Dopo la Morte di Astori la fascia da ...

Morte improvvisa di Davide Astori - esperto : “Basta con le speculazioni - ecco quale potrebbe essere la causa” : 1/23 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Morte Astori - Pioli : “il tatuaggio? Ecco perchè sono dispiaciuto” : Morte Astori, Pioli parla del pareggio contro la Spal e del tatuaggio per il difensore morto prima della gara contro l’Udinese, Ecco l’intervista a Sky Sport: “Sto già pensando alla prossima partita, abbiamo creato tantissimo. Siamo riusciti ad avere tante occasioni, abbiamo dimostrato di essere una squadra che puo giocare un bel calcio. tatuaggio? Mi spiace che sia uscita la notizia, è una cosa personale e nostra. È normale ...

Morte Astori - brivido Pioli : il gesto del tecnico della Fiorentina [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...