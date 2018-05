Morbillo | sospetto focolaio a Parma | Ausl consiglia vaccinazione

Morbillo - SOSPETTO FOCOLAIO A PARMA/ Ultime notizie : piano straordinario in Sicilia con vaccini gratis : MORBILLO, SOSPETTO FOCOLAIO a PARMA e provincia: un caso confermato, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Maggiore. Accertamenti per altre 7 persone. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:21:00 GMT)