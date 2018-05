Monterotondo | spacciatore dà fuoco a un negozio di marijuana legale “Intralciava la sua

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) Quando si dice “concorrenza sleale“. Molto sleale. Un presuntodi, in provincia di Roma, ha datoa undiaperto da pochi giorni. Perché? “Intralciava la sua attività“, spiegano i carabinieri. Gli rovinava la piazza, insomma, e aveva causato un calo nella vendita illecita di stupefacenti. Il sospettato, un 21enne già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio. Nella notte del 16 marzo il presunto pusher, con precedenti per spaccio di droga, si è recato davanti al“rivale” in via Nazario Sauro e ha appiccato ilcon una tanica di benzina. I militari lo hanno riconosciuto grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Il giovane è stato poi rintracciato dopo ...