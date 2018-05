Montagna | scivola in forra | intervento del soccorso alpino 

Incidenti Montagna - scivola lungo il canalone : grave alpinista : Un alpinista è scivolato per alcune centinaia di metri lungo un canalone sul versante di Cervinia dello Chateau des Dames, a quota 3.369 metri in Valtournenche. L’uomo, 45 anni, residente in provincia di Torino, ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta. La prognosi è riservata. Sul posto è intervenuto in elicottero il soccorso alpino valdostano. L’incidente ...