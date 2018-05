Governo M5S-Lega - il Monito di Mattarella : il Presidente non è un notaio : La notizia del giorno della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il cantiere del Governo giallo-verde. È in corso infatti l’incontro al Pirellone...

Il Monito di Mattarella : il capo dello Stato non è un notaio : Omaggio alla tomba di Luigi Einaudi, per celebrare i 70 anni dell'insediamento al Quirinale il 12 maggio 1948: "Il presidente è tutore della Costituzione e robusto contropotere contro gli abusi"

Mattarella a Firenze per Ue - Monito contro ricette sovraniste : Fiesole , Firenze, , 10 mag. , askanews, Mentre a Roma Movimento cinque stelle e Lega lavorano con le ore ormai contate per trovare un accordo politico sul governo, sul programma e sulla premiership ...

Mattarella a Firenze per Ue - Monito contro ricette sovraniste : ... ha osservato l'ex premier Enrico Letta, anche lui ospite del convegno, "mette i paletti rispetto a qualunque discussione politica oggi sull'Italia. Io l'ho letto come un discorso per tutta l'Europa ...

Il Monito di Mattarella : ?"No a interessi di parte" : "Non mancano difficoltà nel nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte, il Paese può andare incontro con fiducia al proprio domani". Con queste battute incoraggianti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conclude il suo discorso in occasione della cerimonia per la Festa del Lavoro che si è svolta al Quirinale alla ...

Mattarella mette in subbuglio il Pd : il Monito alla responsabilità spinge i Dem ad abbozzare scenari... : Una linea politica cui oggi si è aggiunta anche una valutazione tecnica, confortata dai numeri ormai definitivi dei neoeletti. I pentastellati sono 227 alla Camera e 112 al Senato. Per far nascere il ...