Milano | mini contestazione contro M5S e Lega

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : sorprese nella Final Six. Avanti Rapallo e Bogliasco - fuori Milano e Roma : Sono due sorprese ad inaugurare la Final Six che assegnerà lo scudetto della Pallanuoto femminile: nei quarti di Finale giocati in serata, sono state le squadre peggio piazzate al termine della regular season a passare il turno. Dunque vanno Avanti entrambe le compagini liguri, Bogliasco e Rapallo, che hanno battuto rispettivamente Roma e Milano. nella prima partita Bogliasco ha sorpreso Roma: dopo la prima metà di gara molto equilibrata, chiusa ...

Milano chiude in calo ma sopra i minimi Lo spread vola e sfiora quota 140 punti : Perde quota l'ipotesi della staffetta a palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende in ambienti pentastellati, sarebbe "improbabile" questa soluzione circolata gia' ieri nei corridoi di Palazzo ma non confermata Segui su affaritaliani.it

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e il suo buongiorno da Milano - domani si registra? (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar potrebbe essere vicina alla scelta, ecco tutti gli indizi social a sostegno di questa teoria e le ipotesi condivise dai...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:44:00 GMT)

Milano. Incarico professionale esterno all’Amministrazione comunale : Il Comune di Milano ha tra i propri obiettivi lo sviluppo e la promozione delle attività di carattere culturale delle

Milano : corteo antagonisti - impiegati circa 550 uomini forze ordine : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Sono stati circa 550, in tutto, gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nel corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. A darne conto è la questura di Milano, precisando che il personale, in uniforme ed in abiti civili, proveniva da commissariati di polizi

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Dominio Brixia a Milano - giovani da sballo. Ok Ferlito - errori Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

A Milano campagna ActionAid contro le mutilazioni genitali femminili : Ancora oggi almeno 200 milioni di donne e bambine subiscono mutilazioni genitali femminili in 30 paesi del mondo. Di queste, circa 44 milioni sono bambine e adolescenti con meno di 14 anni. Le zone ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...

Travolto e ucciso nella sua Mini a Milano - il gup : 'L'auto d'epoca non è un'attenuante' : Alle otto e mezza di mattina dello scorso 11 agosto Luca Andrea Latella , trentuno anni, avvocato milanese , stava andando a lavorare a bordo della sua Mini Cooper . Era fermo a un semaforo quando un ...

"MONTANELLI STUPRATORE DI BAMBINE" : FEMMINISTE DETURPANO STATUA A Milano/ Quanti errori nelle critiche... : Un gruppo femminista, di ispirazione Lgbt, ha imbrattato a MILANO la STATUA di Indro Montanelli. "STUPRATORE di bambine" , la frase choc dalle 'Indecorose'.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:15:00 GMT)

FEMMINISTE IMBRATTANO STATUA DI INDRO MONTANELLI A Milano / La moglie bambina del giornalista : Un gruppo femminista, di ispirazione Lgbt, ha imbrattato a MILANO la STATUA di INDRO MONTANELLI. "Stupratore di bambine" , la frase choc dalle 'Indecorose'.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Milano - statua di Montanelli sfregiata dalle femministe : “Stupratore di bambine” : “Stupratore di bambine”. È la frase apparsa domenica sotto la statua dedicata a Indro Montanelli nei giardini di Piazza Venezia a Milano, intitolati proprio al giornalista scomparso nel 2001, fondatore del Giornale e de La Voce. La scritta è stata attaccata al piedistallo da un gruppo di femministe di ispirazione Lgbt, le ‘Indecorose’, e fa riferimento alle violenze commesse dagli italiani in Eritrea nel periodo in ...