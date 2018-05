Milano | il primo dapso urbano colpisce un parcheggiatore abusivo

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (3) : (AdnKronos) - L’andamento dell’Industria di Lodi. Nel primo trimestre 2018 l’Industria manifatturiera Lodigiana registra per la produzione una variazione tendenziale positiva (+4,8% su base annua) ed una crescita del +2% rispetto al quarto trimestre 2017. Segno positivo per gli ordini che in un anno

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (3) : (AdnKronos) – L’andamento dell’Industria di Lodi. Nel primo trimestre 2018 l’Industria manifatturiera Lodigiana registra per la produzione una variazione tendenziale positiva (+4,8% su base annua) ed una crescita del +2% rispetto al quarto trimestre 2017. Segno positivo per gli ordini che in un anno crescono del +7,4%, trainati dal +9% degli ordini interni. Leggera flessione per il fatturato, che rallenta sia su base ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Un inizio di anno ancora in crescita per l’Industria manifatturiera di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Nei primi tre mesi del 2018 le imprese milanesi registrano segnali positivi a livello tendenziale per produzione (+2,9%), fatturato (+3,8%) e ordini (+3,9%), soprattutto quelli esteri (+5% circa sia ordini che fatturato). Trend positivo anche a Monza e Brianza (+3,0% produzione, +5,9% fatturato, +4,2% ...

Spareggio Venezia-Milano per il primo posto Sei volte su 10 vale il titolo : A voler ascoltare la storia, il 60% dello scudetto è in ballo questa sera, nello Spareggio dell'ultimo turno tra Venezia e Milano: il match delle 20,30 , RaiSport, tra le due capolista mette in palio ...

Furti d'auto : Roma al primo posto - superate Napoli e Milano : Consultando l'ultimo dossier della Polizia Stradale, presentato al vertice Euvid che ha radunato 27 forze di polizia europee, è possibile constatare come la geografia e le modalità...

Il primo Starbucks in Italia aprirà a settembre - in piazza Cordusio a Milano : Howard Schultz, presidente esecutivo della catena di caffetterie Starbucks, ha detto che il locale attualmente in fase di allestimento in piazza Cordusio a Milano aprirà a settembre. Schultz lo ha annunciato mentre era ospite di Seeds&Chips, l’evento sul cibo organizzato The post Il primo Starbucks in Italia aprirà a settembre, in piazza Cordusio a Milano appeared first on Il Post.

Women Value Company - a Milano primo incontro con imprese finaliste : Milano, 7 mag. (AdnKronos) – Si svolge oggi a Milano, nella filiale new concept Intesa Sanpaolo di Via Verdi 8, il primo dei tre incontri con le 110 imprese finaliste del premio ‘Women Value Company Intesa Sanpaolo’. Fortemente voluto e realizzato dal gruppo bancario insieme alla Fondazione Marisa Bellisario, il premio, per il secondo anno consecutivo, è riservato alle piccole e medie imprese che si distinguono nella ...