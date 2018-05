Milano | furto in hotel | recuperati gioielli per 20mila euro | due fermati

Milano - furto in hotel a sposini iraniani in luna di miele : bottino da 200mila euro : I ladri hanno fatto razzia di orologi, bracciali, collane, vestiti e borse di lusso, acquistati poco prima dalla coppia nelle vie dello shopping milanese:...

Milano - omicidio e feriti nella notte : arrestati due irregolari. Uno era già stato fermato per furto. Hanno accoltellato le vittime per rapinarle : Hanno ucciso nella notte con una coltellata all’addome un 22enne del Bangladesh e poco dopo Hanno aggredito una studentessa inglese di 21 anni in zona stazione Centrale a Milano. A lei Hanno rubato un iPhone e la borsa. Due nordafricani sono stati fermati dai carabinieri per questi due episodi di violenza, ai quali se ne aggiungono altrettanti, anche nell’hinterland. Si tratta di due marocchini di 28 e 30 anni, entrambi irregolari. ...

Milano - furto nella notte in corso Garibaldi : rubati pc con i file dei 5 Stelle : furto nella notte a Milano, in corso Garibaldi, all'agenzia di comunicazione Visverbi, una società di comunicazione e promozione mediatica - scrive il Corriere della...

Milano - maxi furto in banca : i giudici restituiscono la tangente al basista : Dall'«interno» della banda, parlò uno soltanto: «Credo che quelli della vigilanza abbiano preso qualcosa». Quelli della vigilanza , Alessandro Salemi, 27 anni, e Maurizio Paesano, 39, lavoravano in ...

Milano : furto nel Quadrilatero della moda - bottino di 160mila euro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - furto nella notte nel negozio 'Miu Miu' in via Sant'Andrea a Milano, nel Quadrilatero della moda. Poco dopo le 4 della scorsa notte alcuni ladri hanno forzato la porta di ingresso della boutique della casa di moda del gruppo Prada e, in pochi minuti, hanno rubato abiti,

