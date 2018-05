Milano Arrestato spacciatore in piazzale Lugano | in casa shaboo per 100 mila euro

Milano : nasconde in casa shaboo per 100mila euro - arrestato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - nascondeva in casa droga per un valore di oltre 100mila euro. Per questo un uomo di origine asiatica è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo è stato individuato intorno alle 19.30 nella zona di piazzale Lugano.

Milano : in Centrale con 600 grammi di marijuana nello zaino - arrestato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un cittadino nigeriano di 27 anni è stato arrestato in Stazione Centrale a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato dalla polizia ferroviaria nell'area biglietteria, mentre discuteva animatamente con un cittadino del Gambi

Lecco - rapine sui treni con finto mitragliatore : 17enne arrestato/ Nel mirino la tratta Tirano-Milano : Lecco, rapine sui treni con finto mitragliatore: 17enne arrestato. Due i casi contestati al minore ed avvenuti entrambi sulla tratta Tirano-Milano, indagini ancora in corso.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:54:00 GMT)

Milano - omicidio davanti a un pub : arrestato un romeno di 30 anni : Milano, omicidio davanti a un pub: arrestato un romeno di 30 anni Milano, omicidio davanti a un pub: arrestato un romeno di 30 anni Continua a leggere

Milano : tentata rapina a una banca - arrestato n flagranza di reato : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Gli uomini della Squadra mobile di Milano hanno arrestato in flagranza di reato un pluripregiudicato per tentata rapina ai danni di una filiale della Bnl in via Cimarosa, a Milano. Si tratta di A.V., 69 anni, proveniente da Eboli (Salerno) e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo è entrato in banca brandendo un coltello e intimando ai cassieri di consegnargli il ...

Milano : droga e riciclaggio - arrestato 32enne nipote boss 'ndragheta : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Nascondeva in un box-auto 5 chilogrammi di stupefacente e una pistola pronta all’uso. Per questo la polizia ha arrestato un 32enne a Corsico, nell'hinterland milanese. L'uomo fa parte di una storica famiglia di 'ndrangheta originaria di Platì: nipote di uno dei più noti

Milano : droga e riciclaggio - arrestato 32enne nipote boss ‘ndragheta : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Nascondeva in un box-auto 5 chilogrammi di stupefacente e una pistola pronta all’uso. Per questo la polizia ha arrestato un 32enne a Corsico, nell’hinterland milanese. L’uomo fa parte di una storica famiglia di ‘ndrangheta originaria di Platì: nipote di uno dei più noti boss, è figlio di un esponente attualmente all’ergastolo per omicidio, associazione mafiosa, traffico di sostanza ...

Nuovo colpo alla 'ndrangheta a Milano : arrestato il nipote del boss Antonio Papalia : In manette a Buccinasco Domenico Sergi, incensurato, 32 anni: trovata una pistola e 5 chili di hashish

Milano - ospita parente e abusa di lei : arrestato/ Ultime notizie : moglie dormiva nella stanza accanto : Milano, ospita parente e abusa di lei: arrestato 54enne peruviano. Lo stupro avvenuto in piena notte mentre la moglie dormiva nella stanza accanto. La scoperta della sorella della vittima.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:46:00 GMT)

Milano - vende un appartamento non suo e incassa 120mila euro : arrestato : Si è finto agente immobiliare e con la complicità di una donna che si è finta proprietaria, è riuscito a vendere un appartamento incassando la somma di 120mila euro. E' accaduto a Milano a un 50enne ...

Milano : vende appartamento all’insaputa del proprietario - arrestato : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Si è finto agente immobiliare e con la complicità di una donna che si è finta proprietaria, è riuscito a vendere un appartamento incassando la somma di 120mila euro. E’ accaduto a Milano a un 50enne che è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di truffa e falso. L’operazione, condotta dalla polizia e dalla sezione di polizia giudiziaria della Gdf, segue un’indagine diretta dal pm ...

Milano : vende appartamento all'insaputa del proprietario - arrestato : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Si è finto agente immobiliare e con la complicità di una donna che si è finta proprietaria, è riuscito a vendere un appartamento incassando la somma di 120mila euro. E' accaduto a Milano a un 50enne che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di truffa e falso. L'o

Milano - anziano aggredito davanti alla sua abitazione. Arrestato 29enne romeno : E' ancora in coma, in terapia intensiva con prognosi riservata, l'anziano aggredito venerdì scorso con due pugni davanti al portone di casa, alla periferia nord di Milano.

Milano - anziano in coma dopo la rapina : arrestato un cittadino romeno. Le immagini choc dell’aggressione : Sono gravi ma stazionarie le condizioni dell’anziano aggredito tre giorni fa da un rapinatore e ricoverato in rianimazione, in coma, a Milano. L’aggressore gli ha sferrato dei pugni facendolo cadere rovinosamente a terra, sotto casa, davanti all’ingresso condominiale. Il rapinatore è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia: si tratta di un romeno di 29 anni, Chestor Caldararu. Nelle immagini riprese dalle telecamere del palazzo in via dei ...