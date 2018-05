MILAN | GATTUSO “Non fasciamoci la testa André Silva? Se vuole giocare me lo deve fare

MILAN - Gattuso : "Troppe voci su Gigio. Non è tranquillo : sta pagando tutto" : Lo sport è bello perché da' subito un'altra possibilità per rifarsi. Vi dimenticate che stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni, in generale ci ha messo anche qualcosa del suo, ma occorre ...

MILAN - Gattuso : “meglio l’Europa che stare a casa” : “Preferisco giocare l’Europa che stare a casa e giocare una partita a settimana, sicuramente”. Per Rino Gattuso l’ideale è la qualificazione diretta, ma piuttosto che restare fuori dall’Europa League è meglio il settimo posto che costringerebbe il Milan a giocare i preliminari a fine luglio. Tutto si deciderà nei due scontri diretti finali con Atalanta e Fiorentina. “E’ una via di mezzo, non serve né ...

MILAN - Gattuso : “Donnarumma non è tranquillo” : “Nel calcio non basta avere talento e essere fenomeni. Serve la mente lucida, è uno sport difficile. Donnarumma sta facendo qualche errore perché non è tranquillo”: così Rino Gattuso sul momento del portiere del Milan, protagonista di due errori nella finale di coppa Italia. “Qualche giorno prima si è parlato di un incontro col Psg – ha notato -. Non so da chi arriva, dal suo entourage o altri, ma Gigio sta pagando tutto ...

Sky Sport MILAN - arrivato Boban a MILANello : incontrerà Gattuso : Come riporta Sky Sport , al centro tecnico di Carnago è arrivato poco fa Zvonimir Boba , ex compagno di squadra di Rino proprio al Milan. Dopo il periodo da opinionista per Sky, l'ex trequartista ...

Panchina MILAN - non sono da escludere colpi di scena : la posizione di Gattuso : Panchina Milan – Stagione deludente per il Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla debacle nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, pesante 4-0, l’ex centrocampista sembra aver portato alla svolta della stagione dei rossoneri, nelle ultime settimane però il passo indietro è stato evidente. Gattuso ha rinnovato il contratto con il Milan ma non sono da escludere colpi di scena per la prossima stagione, la conferma ...

MILAN - addio a Gattuso senza Europa. Spunta l’idea Sarri : Milan, addio A Gattuso- In caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League, il Milan potrebbe decidere di dire addio a Gattuso. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i rossoneri starebbero pensando a Sarri come nuova guida tecnica per la prossima stagione. Bisognerà convincere il tecnico a sposare un progetto senza Europa, […] L'articolo Milan, addio a Gattuso senza ...

MILAN - Amelia : "Donnarumma? Eccessi di confidenza - ci penserà Gattuso" : Marco Amelia ha visto i primi passi rossoneri nelle giovanili di Gigio. Fresco di Coverciano, è in attesa di iniziare una carriera in panchina dove sa bene che potrà trovarsi a gestire situazioni ...

Josè Altafini massacra Gennaro Gattuso : 'Inadatto al MILAN' : 'Gattuso è inadatto ad allenare il Milan'. Ci è andato giù pesante José Altafini , mitico ex del Diavolo e della Juve, dopo la finale di Coppa Italia: 'Non è ancora pronto per un grande club, è una ...

MILAN sotto esame : su Mirabelli e Gattuso l'ombra di Giuntoli e Sarri : ALLENATORE - Giuntoli che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , più di qualcuno indica in potenziale accoppiata con Sarri. Gattuso ovviamente ha un contratto appena rinnovato che lo blinda, ma ...

PAGELLE/ Juventus-MILAN - 4-0 - : i voti della partita. Allegri VS Gattuso - finale Coppa Italia - : PAGELLE Juventus Milan , risultato finale 4-0, : i voti della finale di Coppa Italia andata ai bianconeri, con i migliori e i peggiori visti ieri.

Gattuso/ Juventus MILAN : errori di gioventù. Non abbiamo perso per Donnarumma (finale Coppa Italia) : Gattuso analizza Juventus Milan: errori di gioventù, non abbiamo perso per Donnarumma. Le parole dell'allenatore del Milan dopo la finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:47:00 GMT)