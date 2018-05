Milan | Gattuso | “meglio l’Europa che stare a casa”

Milan - Gattuso : “Donnarumma non è tranquillo” : “Nel calcio non basta avere talento e essere fenomeni. Serve la mente lucida, è uno sport difficile. Donnarumma sta facendo qualche errore perché non è tranquillo”: così Rino Gattuso sul momento del portiere del Milan, protagonista di due errori nella finale di coppa Italia. “Qualche giorno prima si è parlato di un incontro col Psg – ha notato -. Non so da chi arriva, dal suo entourage o altri, ma Gigio sta pagando tutto ...

Milan - Gattuso : "Donnarumma? Troppe voci - non è tranquillo" : Il tecnico rossonero: "Lasciamoci alle spalle la delusione, ci giochiamo ancora tanto e non è tutto da buttare"

Atalanta-Milan - Gattuso LIVE : 'Donnarumma? Troppe voci - non è tranquillo' : Ha fatto due errori ma ci sta nello sport ad alto LIVEllo. Ma il bello del calcio è avere subito un'altra possibilità e potersi rifare subito, cercare di farsi perdonare. André Silva ha giocato poco ...

Atalanta-Milan - Gattuso LIVE : 'Juve? Delusione enorme - ora rialziamoci' : La pesante sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, primo match ball per accedere in Europa League sprecato: ora il campionato, l'Atalanta. Altra gara importantissima per i ...

Sky Sport Milan - arrivato Boban a Milanello : incontrerà Gattuso : Come riporta Sky Sport , al centro tecnico di Carnago è arrivato poco fa Zvonimir Boba , ex compagno di squadra di Rino proprio al Milan. Dopo il periodo da opinionista per Sky, l'ex trequartista ...

Panchina Milan - non sono da escludere colpi di scena : la posizione di Gattuso : Panchina Milan – Stagione deludente per il Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla debacle nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, pesante 4-0, l’ex centrocampista sembra aver portato alla svolta della stagione dei rossoneri, nelle ultime settimane però il passo indietro è stato evidente. Gattuso ha rinnovato il contratto con il Milan ma non sono da escludere colpi di scena per la prossima stagione, la conferma ...

Milan - addio a Gattuso senza Europa. Spunta l’idea Sarri : Milan, addio A Gattuso- In caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League, il Milan potrebbe decidere di dire addio a Gattuso. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i rossoneri starebbero pensando a Sarri come nuova guida tecnica per la prossima stagione. Bisognerà convincere il tecnico a sposare un progetto senza Europa, […] L'articolo Milan, addio a Gattuso senza ...

Milan - Amelia : "Donnarumma? Eccessi di confidenza - ci penserà Gattuso" : Marco Amelia ha visto i primi passi rossoneri nelle giovanili di Gigio. Fresco di Coverciano, è in attesa di iniziare una carriera in panchina dove sa bene che potrà trovarsi a gestire situazioni ...

Josè Altafini massacra Gennaro Gattuso : 'Inadatto al Milan' : 'Gattuso è inadatto ad allenare il Milan'. Ci è andato giù pesante José Altafini , mitico ex del Diavolo e della Juve, dopo la finale di Coppa Italia: 'Non è ancora pronto per un grande club, è una ...

Milan sotto esame : su Mirabelli e Gattuso l'ombra di Giuntoli e Sarri : ALLENATORE - Giuntoli che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , più di qualcuno indica in potenziale accoppiata con Sarri. Gattuso ovviamente ha un contratto appena rinnovato che lo blinda, ma ...

PAGELLE/ Juventus-Milan - 4-0 - : i voti della partita. Allegri VS Gattuso - finale Coppa Italia - : PAGELLE Juventus Milan , risultato finale 4-0, : i voti della finale di Coppa Italia andata ai bianconeri, con i migliori e i peggiori visti ieri.

Gattuso/ Juventus Milan : errori di gioventù. Non abbiamo perso per Donnarumma (finale Coppa Italia) : Gattuso analizza Juventus Milan: errori di gioventù, non abbiamo perso per Donnarumma. Le parole dell'allenatore del Milan dopo la finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:47:00 GMT)

Il Milan di Gattuso non all’altezza della Juve di Allegri : Una sola squadra in campo: la Juventus di Allegri. I bianconeri conquistano agevolmente la tredicesima Coppa Italia della sua storia,

Juventus-Milan 4-0 : Allegri schiaccia Gattuso - trofeo ai bianconeri per il 4° anno di fila : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...