Milan | Biglia pronto per l' Atalanta

Milan - Biglia : 'Abbiamo tanta fame. Serve una grande gara. Su Locatelli...' : Lucas Biglia , centrocampista argentino del Milan , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus : 'Sono pronto. Mi sono preparato per essere a disposizione, quindi se lui ha bisogno ci sono. Cosa ci siamo detti? Niente, è una finale, la ...

Juventus-Milan - Gattuso : “è come una finale Mondiale” - novità su Suso e Biglia : Il Milan si prepara per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa: “come una finale di Coppa del Mondo, vogliamo alzarla al cielo. Sento una pressione pazzesca. Manca la scintilla per vedere dei buoni fuochi d’artificio. Per noi è molto importante, non c’è stato bisogno di caricare i ragazzi, sanno bene cosa si giocano contro una squadra dalla grande mentalità che viene ...

Milan - Gattuso : 'Domani per noi è una finale di coppa del Mondo. Biglia ha fatto qualcosa di straordinario'LIVE : SULLE VITTORIE DA GIOCATORE - 'Ma è un mondo totalmente diverso, da giocatore ero un pazzo scatenato. Facevo cose strane, ero molto scaramantico. Oggi è un qualcosa di diverso, sento una pressione ...

Milan : 25 convocati per la Juve - Biglia torna a disposizione : Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha convocato 25 giocatori per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco la lista completa: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi, Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, ...

Coppa Italia - Juventus-Milan : le formazioni - Dybala dal 1' - Biglia in panchina : Juventus-Milan- Tutto pronto per il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. Juventus e Milan si contenderanno la Coppa in una serata che si annuncia rovente. Bianconeri in campo con il 4-3-2-1. Allegri sceglie Dybala dal 1′. panchina per Mandzukic, ancora leggermente acciaccato. Douglas Costa ritorna in […] L'articolo Coppa Italia, Juventus-Milan: le formazioni, Dybala dal ...

Milan - verso la finale : dubbio Kalinic-Cutrone. Biglia si allena in gruppo : Il Milan sembra rigenerato. Nel gioco e nei risultati. Il 4-1 rifilato al Verona ha condannato i veneti in serie B e riportato la squadra di Rino Gattuso al sesto posto, davanti all'Atalanta. Ora l'...

Coppa Italia - Milan : Suso recupera - Biglia ci prova : La partita che vale una stagione si avvicina: mercoledì il Milan di Gattuso contenderà alla Juve la Coppa Italia. E in palio, oltre al trofeo , il primo della nuova proprietà cinese, , c'è anche un ...

