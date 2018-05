Milan | arriveranno due giocatori fortissimi ad una condizione? Ecco chi sono

Blastingnews

(Di sabato 12 maggio 2018) Per ilnon c’è il tempo dei rimpianti dopo la Finale di Coppa Italia persa nettamente con la Juventus, infatti i rossoneri devono concentrarsi per l’importantissimo impegno di domenica prossima contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per i ragazzi di Gattuso sara' una sfida decisiva, nella quale ilsi giochera' la sua chance di posizionarsi al sesto posto in campionato, posizione che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima Europa League. Proprio per questo motivo il tecnico rossonero dovra' essere molto bravo a risollevare il morale dei suoi, cheapparsi molto delusi per lara sconfitta subita per mano della Juventus di Massimiliano Allegri. La qualificazione alla prossima Europa League è fondamentale per diversi motivi: sara' importantissima in termini di bilancio, colche potrebbe avere qualche carta in più da giocarsi con l’Uefa, ...