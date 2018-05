Migranti | mini sbarco a Pozzallo | fermato presunto scafista

M5S-Lega : «Sintonia su legge Fornero e Migranti». Di Maio e Salvini ministri - premier terzo : I Cinquestelle: giuramento entro fine della prossima settimana, esecutivo snello. L’opzione premier tecnico resta dibattuta: sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Per Salvini «sicurezza e sbarchi» sono centrali nel programma, M5s mette sul tavolo flat tax, reddito di cittadinanza, conflitto di interesse. Chiesto tempo fino a lunedì a Mattarella. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

Regno Unito - lascia la ministra dell’Interno Amber Rudd. “Voleva espellere più Migranti e l’ha negato” : Si è dimessa domenica dopo giorni di tensioni la ministra dell’Interno britannica Amber Rudd, nella bufera per la questione dei diritti negati a una generazione d’immigrati dalle ex colonie del Regno Unito. Rudd è stata costretta a fare un passo indietro per una serie di lettere indirizzate alla Prima ministra Theresa May e rivelate dal quotidiano britannico The Guardian. Nell’ultima, resa nota domenica, Rudd avrebbe parlato ...

Amber Rudd - ministra dell'Interno inglese - si dimette per lo scandalo Migranti : Da giorni sulla graticola, la ministra dell'Interno britannica Amber Rudd alla fine si è arresa e si è dimessa, sull'onda delle rivelazioni sui diritti negati a una generazione d'immigrati dalle ex colonie caraibiche. E la premier Theresa May ha accettato il suo passo indietro.Il dossier riguarda un vasto contingente di immigrati delle ex Indie Occidentali giunti in Gran Bretagna dopo l'indipendenza, fra il 1948 e i primi anni '70, ...

Scandalo Migranti - si dimette la ministra britannica Rudd : Da giorni sulla graticola, la ministra dell’interno britannica Amber Rudd alla fine si è arresa e si è dimessa, sull’onda delle rivelazioni sui diritti negati a una generazione d’immigrati dalle ex colonie caraibiche. E la premier Theresa May ha accettato il suo passo indietro....

Libia - “esecuzioni e torture sui detenuti” : L’Onu accusa ministero Interno di Sarraj. Che ferma i Migranti per conto dell’Italia : Un uomo sui 50 anni. Una milizia controllata dal ministero dell’Interno lo aveva sottoposto a interrogatorio. Nel giugno 2017, quattro giorni dopo il fermo, i familiari erano stati informati della sua morte. Un rapporto visionato dalla Human Rights, Transitional Justice, and Rule of Law Division della missione Unsmil certificava che l’uomo era stato “sottoposto a pestaggi e torture”. Il suo è uno dei 37 corpi portati ...