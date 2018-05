Michelle Hunziker e Belen Rodriguez | abbraccio ad Amici 17 Video | pace fatta anche in

Amici 17 - cambia il regolamento. Michelle Hunziker e il Volo ospiti della sesta puntata : In diretta su canale 5 la sesta puntata di Amici di Maria De Filippi che per questa settimana non si scontrerà con Ballando con le stelle, ma con la finale dell?Eurovision dove...

Amici 17 – Il Serale – Sesta puntata del 12 maggio 2018 – Ospiti : Michelle Hunziker e il Volo. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la quinta puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Sesta puntata del ...

Michelle Hunziker cita Madre Teresa e scoppia la polemica : Una foto un po’ provocante, con décolleté in vista, abito rosso fuoco e una citazione di Madre Teresa di Calcutta: «Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta». Ai follower di Michelle Hunziker l’accoppiata non è piaciuta affatto, e su Instagram si sono scatenati a tal punto che la conduttrice ha successivamente modificato il post, mantenendo solo foto e tag originali, lasciando da ...

'Vuoi Scommettere?' con Michelle Hunziker e Aurora omaggia Fabrizio Frizzi Video : Vuoi Scommettere rende omaggio a Fabrizio Frizzi, il conduttore di Rai Uno scomparso lo scorso mese di marzo. Giovedì 17 maggio su Canale 5 debuttera' Vuoi Scommettere?, il remake di Scommettiamo Che? condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci negli anni Novanta su Rai Uno. Proprio Frizzi era stato al timone del programma fino all’edizione del 2001 affiancato anche da altre colleghe. La conduzione del remake dello storico programma di Rai Uno ...