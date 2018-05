Michelle Hunziker Al posto di Marco Bocci ad Amici 17 | pronta a partire con Vuoi

Amici 17 – Il Serale – Sesta puntata del 12 maggio 2018 – Ospiti : Michelle Hunziker e il Volo. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la quinta puntata . Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Sesta puntata del ...

Michelle Hunziker cita Madre Teresa e scoppia la polemica : Una foto un po’ provocante, con décolleté in vista, abito rosso fuoco e una cita zione di Madre Teresa di Calcutta: «Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta». Ai follower di Michelle Hunziker l’accoppiata non è piaciuta affatto, e su Instagram si sono scatenati a tal punto che la conduttrice ha successivamente modificato il post, mantenendo solo foto e tag originali, lasciando da ...

