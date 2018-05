: # Merkel, in Italia fase politica impegnativa. 'Buona collaborazione, risolviamo insieme problema rifugiati' - TgLa7 : # Merkel, in Italia fase politica impegnativa. 'Buona collaborazione, risolviamo insieme problema rifugiati' - Agenzia_Italia : = #BREAKING ?? = #Merkel: l'Europa non può più contare sulla protezione degli Usa - infoitestero : Merkel: ' In Italia fase impegnativa' -

"Sono felice che tu sia qui in questa situazione non semplice. Non spetta a me dare pagelle ma ho lavorato molto bene con te". Così la cancelliera tedesca Angelarivolgendosi al premier Gentiloni ad Assisi dove le è stata consegnata la Lampada della Pace. L'"sta attraversando una",ha detto,affronta "la sfida dei rifugiati africani.Se vogliamo creare pace dobbiamo trovare una soluzione insieme ai nostri vicini".(Di sabato 12 maggio 2018)