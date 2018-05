Merkel | in Italia momento impegnativo

Merkel in Italia : integrazione europea - progetto di pace unico : La cancelliera non si esprime sull'Italia: sta attraversando 'una fase politica impegnativa' - 'Non mi esprimo', cosi Angela Merkel ad Assisi ricevendo la Lampada della pace "non spetta a me dare pagelle insiste" sottolineando la "buona collaborazione con Roma" e ...

GEO-FINANZA/ Trump - Merkel - Macron e il rischio fregatura per l'Italia : L'Europa si prepara a siglare accordi importanti di tipo doganale, ma in questa situazione, con poco peso nell'Ue, l'Italia rischia di rimetterci.

SCENARIO UE/ Scambio rischioso Merkel-Macron ai danni dell'Italia : Francia e Germania vorrebbero rilanciare la Ue, ma il vertice di Berlino ha mostrato che le priorità sono diverse. Per ora hanno due idee di egemonia.

SPILLO/ Trump - Merkel e Macron : la 'gabbia Ue' per l'Italia è svelata : Settimana prossima Trump incontrerà a Washington Macron e Merkel. Questi incontri mettono in evidenza quanto l'Italia sia danneggiata dall'Europa.

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Ben svegliati! Merkel-Macron ammettono le responsabilità dell'Ue respinta dalle urne italiane : Prontezza di riflessi e capacità di reazione non sembrano essere qualità in voga tra i leader dei due bastioni d'Europa, Emmanuel Macron e Angela Merkel, che oggi si sono incontrati a Parigi per riflettere, tra le altre cose, sul risultato delle elezioni italiane. Ora che l'Italia, qualsiasi governo avrà, appare destinata a restare fuori dalla stanza dei bottoni in cui l'asse franco-tedesco proverà a ridisegnare il ...

Matteo Salvini risponde ad Angela Merkel ed Emmanuel Macron : 'L'Italia non ha bisogno delle loro lezioni' : Matteo Salvini , orgoglio italiano. Il leader della Lega, infatti, conversando a Lamezia Terme ha risposto agli attacchi ricevuti dai premier di Germania e Francia. Poche parole, ma piuttosto ...

Macron e Merkel commentano le elezioni in Italia : Il Presidente francese Macron e la Cancelliera tedesca Merkel commentano le elezioni Italiane alla fine di un vertice. Non è usuale che i governanti di uno Stato dicano la propria opinione sulle elezioni di un altro Paese. Eppure l'hanno fatto apertamente in conferenza stampa. Il vertice i due leader europei si sono incontrati per fare il punto sulla situazione dell'Unione europea. Il premier francese afferma che è necessario disegnare un nuova ...