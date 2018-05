Merkel - in Italia momento impegnativo : ANSA, - ASSISI, 12 MAG - L'Italia "sta attraversando una fase politica impegnativa su cui non mi esprimerò". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel ad Assisi sottolineando la "buona collaborazione" con l'Italia. Data la sua vicinanza alla Libia - ha ...

Merkel in Italia : integrazione europea - progetto di pace unico : La cancelliera non si esprime sull'Italia: sta attraversando 'una fase politica impegnativa' - 'Non mi esprimo', cosi Angela Merkel ad Assisi ricevendo la Lampada della pace "non spetta a me dare pagelle insiste" sottolineando la "buona collaborazione con Roma" e ...

ASSISI - LAMPADA DELLA PACE DI SAN FRANCESCO AD ANGELA Merkel/ La Cancelliera : "Governo Italia? Non mi esprimo" : ASSISI, ANGELA MERKEL riceve la LAMPADA DELLA PACE di San FRANCESCO: “Pacifica convivenza dei popoli”. La cancellerie tedesca insignita quest'oggi dell'ambizioso riconoscimento(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:35:00 GMT)

Merkel : Italia fase politica impegnativa : 13.38 "Sono felice che tu sia qui in questa situazione non semplice. Non spetta a me dare pagelle ma ho lavorato molto bene con te". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel rivolgendosi al premier Gentiloni ad Assisi dove le è stata consegnata la Lampada della Pace. L'Italia "sta attraversando una fase politica impegnativa",ha detto,affronta "la sfida dei rifugiati africani.Se vogliamo creare pace dobbiamo trovare una soluzione insieme ai ...

Merkel : "L'Italia affronta grande sfida dell'immigrazione" : ... privilegi e miopi esercizi di sovranità per un orizzonte di unità che sappia valorizzare le differenze e perseguire un destino di pace e di sviluppo per il mondo'. E' questo il compito che il ...

Merkel : Italia in fase delicata - ma collaborare su grandi sfide : Roma, 12 mag. , askanews, 'L'Italia attraversa una fase politica delicata, e qui non voglio entrare, ma noi in Germania vogliamo risolvere con voi i grandi problemi, le sfide della nostra epoca': così la cancelliera tedesca Angela Merkel da Assisi, dove ...

Cosa pensa Angela Merkel dell'Italia : Roma, 12 mag. , askanews, 'L'Italia attraversa una fase politica delicata, e qui non voglio entrare, ma noi in Germania vogliamo risolvere con voi i grandi problemi, le sfide della nostra epoca': così la cancelliera tedesca Angela Merkel da Assisi, dove ...

Merkel : Italia in fase delicata - ma collaborare su grandi sfide : Roma, 12 mag. , askanews, - "L'Italia attraversa una fase politica delicata, e qui non voglio entrare, ma noi in Germania vogliamo risolvere con voi i grandi problemi, le sfide della nostra epoca": così la cancelliera tedesca Angela Merkel da Assisi, dove ...

GEO-FINANZA/ Trump - Merkel - Macron e il rischio fregatura per l'Italia : L'Europa si prepara a siglare accordi importanti di tipo doganale, ma in questa situazione, con poco peso nell'Ue, l'Italia rischia di rimetterci.

SCENARIO UE/ Scambio rischioso Merkel-Macron ai danni dell'Italia : Francia e Germania vorrebbero rilanciare la Ue, ma il vertice di Berlino ha mostrato che le priorità sono diverse. Per ora hanno due idee di egemonia.

SPILLO/ Trump - Merkel e Macron : la 'gabbia Ue' per l'Italia è svelata : Settimana prossima Trump incontrerà a Washington Macron e Merkel. Questi incontri mettono in evidenza quanto l'Italia sia danneggiata dall'Europa.

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Ben svegliati! Merkel-Macron ammettono le responsabilità dell'Ue respinta dalle urne italiane : Prontezza di riflessi e capacità di reazione non sembrano essere qualità in voga tra i leader dei due bastioni d'Europa, Emmanuel Macron e Angela Merkel, che oggi si sono incontrati a Parigi per riflettere, tra le altre cose, sul risultato delle elezioni italiane. Ora che l'Italia, qualsiasi governo avrà, appare destinata a restare fuori dalla stanza dei bottoni in cui l'asse franco-tedesco proverà a ridisegnare il ...

Matteo Salvini risponde ad Angela Merkel ed Emmanuel Macron : 'L'Italia non ha bisogno delle loro lezioni' : Matteo Salvini , orgoglio italiano. Il leader della Lega, infatti, conversando a Lamezia Terme ha risposto agli attacchi ricevuti dai premier di Germania e Francia. Poche parole, ma piuttosto ...