Merkel ad Assisi | riceve la Lampada di San Francesco

(Di sabato 12 maggio 2018) Unaaccesa per simboleggiare il desiderio di pace e di luce dell'uomo: è il dono che i frati difaranno oggi alla cancelliera tedesca Angela, arrivata per la cerimonia di consegna della 'di San' nella Basilica del Santo.All'evento partecipa anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che incontreràe il presidente della Colombia Juan Manuel Santos per un saluto. Tra le personalità, attesi Romano Prodi, il legato pontificio per le Basiliche, cardinale Agostino Vallini e il presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti.Lanegli anni è stata offerta a numerose personalità che si sono impegnate per la pace, da Lech Walesa al Dalai Lama, dagli ultimi tre papi a Mikhail Gorbaciov. Ultimo nel 2016 il presidente colombiano e Nobel per la pace Santos. Ad Angelaè ...