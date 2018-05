Merkel ad Assisi per ricevere Lampada

Merkel premiata ad Assisi : "Per la pace bisogna guardare oltre il nostro orticello" : La cancelliera ha ricevuto la lampada della pace di san Francesco. "L'integrazione europea? Un progetto di pace senza pari"

La Cancelliera Merkel ad Assisi per ricevere la Lanterna della Pace. : L'incontro sarà l'occasione per dialogare sui temi cari ai francescani: economia, lavoro, giovani, ambiente, pace e accoglienza. Ci saranno due momenti: in Basilica Superiore, dove si terrà la ...