Merkel ad Assisi | «in Italia fase politica impegnativa»

Le eccellenze della Basilicata ad Assisi per la consegna della Lampada della Pace a Angela Merkel : La Cancelliera Merkel, il presidente Santos e gli altri 200 invitati , rappresentanti delle istituzioni, ambasciatori, uomini della cultura e dell'economia, hanno gustato il peperone crusco di Senise ...

Merkel premiata ad Assisi 'Per la pace bisogna guardare oltre il nostro orticello' : Ha parlato di Europa e di integrazione, spaziando sulle varie crisi internazionali in corso nel mondo. E ha parlato, in particolare, di 'integrazione europea', un 'progetto di pace senza pari'. Ma ...

Merkel premiata ad Assisi : "Per la pace bisogna guardare oltre il nostro orticello" : La cancelliera ha ricevuto la lampada della pace di san Francesco. "L'integrazione europea? Un progetto di pace senza pari"

La Cancelliera Merkel ad Assisi per ricevere la Lanterna della Pace. : L'incontro sarà l'occasione per dialogare sui temi cari ai francescani: economia, lavoro, giovani, ambiente, pace e accoglienza. Ci saranno due momenti: in Basilica Superiore, dove si terrà la ...

Assisi - la Lampada della Pace alla Merkel : la cancelliera in preghiera sulla tomba di San Francesco : Puntualissima, la cancelleria tedesca Angela Merkel è arrivata ad Assisi per ricevere dalla comunità francescana la Lampada della Pace. La cerimonia si è svolta nella Basilica Superiore di San ...

Merkel ad Assisi - riceve la "Lampada di San Francesco" : Una lampada accesa per simboleggiare il desiderio di pace e di luce dell'uomo: è il dono che i frati di Assisi faranno oggi alla cancelliera tedesca Angela Merkel, arrivata per la cerimonia di consegna della 'Lampada di San Francesco' nella Basilica del Santo.All'evento partecipa anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che incontrerà Merkel e il presidente della Colombia Juan Manuel Santos per un saluto. Tra le ...

Colombia : presidente Santos ad Assisi - consegna della 'Lampada della Pace' a cancelliera Merkel : Il riconoscimento, assegnato dall'ordine francescano e considerato una sorta di Nobel del mondo cattolico, era stato assegnato nel 2016 allo stesso Santos, a suggello degli sforzi condotti per ...

Assisi - alla Cancelliera tedesca Angela Merkel la Lampada della Pace di San Francesco : Presente anche il Presidente della Colombia e premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos, che ha ricevuto il riconoscimento nel 2017