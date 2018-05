Giorgia Meloni umilia Luigi Di Maio : 'Noi troppo di destra? Nel tuo governo...' : 'Una follia'. Così, imbarazzatissimi, dal Movimento 5 Stelle hanno commentato in tarda serata la rivelazione di Giorgia Meloni sul suo incontro con Luigi Di Maio . Il grillino, ha spiegato la leader ...

Governo M5S-Lega - Meloni rivela : “Di Maio vuole fare il premier” - ma lui : “Avrò modo di chiarire con lei” : Beppe Grillo, tornato da New York fa tappa a Roma e all’Hotel Forum dopo di lui, in serata arrivano Davide Casaleggio e Luigi Di Maio per una cena che assume i contorni di un vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle. Nel mentre, esce sia la nota, sia il video con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, rivela i dettagli dell’incontro avuto nel pomeriggio a Montecitorio con il capo politico penstatellato. Di ...

Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio : In cambio aveva offerto a FdI di entrare nel governo: lei ha rifiutato, e il leader del M5S ha detto che ne rimarranno fuori perché «troppo di destra» The post Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Di Maio chiesto sostegno Meloni? Follia : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Giallo sulla presenza di Fratelli d'Italia in un governo a guida M5S, che il MoVimento bolla come 'una Follia'. L'unica cosa certa è un incontro tra i due leader, Meloni e Di ...

Giorgia Meloni delusa da Matteo Salvini. Fdi smaschera Luigi Di Maio : “Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio. Nel corso dell’incontro cordiale durato quasi un’ora e mezza Luigi di

Meloni : 'Di Maio voleva lui premier e io ho detto basta'. E lui : 'Ci chiariremo' : Prima il colloquio cordiale e poi le frecciate velenose. Tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni non è chiaro se sarà amore come con Salvini. 'Nel corso dell'incontro cordiale durato quasi un'ora e mezza - ...

Di Maio chiede voti a Giorgia Meloni e lei gli tira un bello scherzo : Gli 'sherpa' di Movimento 5 stelle e Lega sono al lavoro per chiudere il contratto di governo mentre continua lo stallo sul nome del premier che Sergio Mattarella attende insieme ai numeri della maggioranza che sosterrà l'esecutivo. Fonti di entrambi i partiti dicono che sul nodo premier "tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo", ovvero la possibilità che a Palazzo Chigi vada Luigi Di Maio, ...

Di Maio chiede aiuto FdI - Meloni rifiuta : 22.39 Luigi Di Maio chiede aiuto a Giorgia Meloni. Il leader di M5S "ha chiesto il sostegno di FdI a una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo". Lo comunica Meloni che ha ribadito:FdI "non ha avanzato richiesta di ingresso nel nuovo esecutivo e che non potrebbe mai far parte di un governo a guida grillina". La risposta di Di Maio è che in questo caso lui avrebbe posto un ...

Luigi Di Maio - il ricatto a Giorgia Meloni : 'Ti faccio entrare nel governo se...' : 'Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio . Nel corso dell'incontro cordiale durato quasi un'ora e mezza Luigi di Maio ha chiesto il sostegno di Fratelli d'Italia ad una premiership sua o di ...

Meloni chiude a Di Maio : "Fratelli d'Italia è fuori" : ' Solo un incontro di cortesia ', secondo fonti vicini al Movimento 5 Stelle quello avvenuto oggi tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni, che dopo avere ricevuto il leader politico grillino , 'su sua ...

Vertice Di Maio-Meloni alla Camera. La presidente di Fdi : "Voleva che dicessi sì a lui come premier - ho detto no" : Giorgia dice no. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato Luigi Di Maio, ma di fronte all'ipotesi di portare il suo partito dentro la trattativa tra i 5 Stelle e la Lega per la formazione del governo, ha detto no. E il suo rifiuto è legato al fatto che il leader M5S ha rilanciato il suo nome per il ruolo di premier. "Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi Di Maio. Nel corso dell'incontro ha chiesto il sostegno ...

Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” : Toti “ok reddito cittadinanza” : Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:09:00 GMT)

Incontro Di Maio-Meloni - FdI dentro nuovo governo? : Ancora trattative per la formazione del nuovo governo. Oggi Luigi Di Maio ha incontrato il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , per cercare di allargare la maggioranza e avere dei numeri più ...