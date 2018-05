Mediterraneo a rischio | forum ad Amendolara

Innalzamento del livello del mare : a rischio specifiche coste del Mediterraneo - effetti già visibili a Venezia e Lipari : I recenti avanzamenti del progetto SAVEMEDCOASTS saranno illustrati al prossimo convegno European Geosciences Union (EGU) che si terrà a Vienna dall’8 al 13 aprile. A presentare i risultati giovedì 12 aprile alle 11.30 alla conferenza stampa – Press Centre of the Austria Center Vienna, Marco Anzidei ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e coordinatore del progetto. Finanziato dalla comunità europea ...

Siria - scatta l'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo : "Rischio lancio missili" : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea, l'Easa, ha lanciato un'allerta per "possibile lancio di missili aria-terra e/o cruise entro le prossime 72 ore". La rotta a rischio raid è...

Clima a rischio molte specie nel Mediterraneo : Lo studio condotto dal WWF insieme alla East Anglia University e alla James Cook University e pubblicato sulla rivista Clima tic Change, evidenzia che entro la fine di questo secolo il Mediterraneo rischia di veder scomparire molte specie di piante e animali, se non si ridurranno le emissioni di CO2. I ricercatori hanno esaminato la situazione del […]

